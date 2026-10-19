Vittoria Ceretti fashion icon incontrastata dai look total white

Gucci, la campagna "The Beauty and the Bag" prosegue con Vittoria Ceretti e la Jetset GG Marmont (credit: Mert and Marcus) © Ufficio stampa
Candore e sensualità. Vittoria Ceretti in total white ha rubato la scena sul red carpet dell'Academy Museum Gala 2026, così come sulla passerella del Victoria's Secret Fashion Show. Ma non è tutto: la super top è anche la protagonista di una campagna moda dedicata a una nuova "it bag", una borsa iconica, che presenta con un look - anche in questo caso - completamente bianco.
Vittoria Ceretti in total white è la nuova "femme fatale"
Dopo l'esordio con Kate Moss ed Emily Ratajkowski, Gucci presenta il nuovo capitolo della sua campagna The Beauty and the Bag (ovvero, La Bella e la Borsa), attraverso cui esplora il legame duraturo con le sue borse. Protagonista è ora Vittoria Ceretti, che indossa la Jetset GG Marmont, uno dei modelli emblematici della maison. Firmata da Mert and Marcus, l’immagine presenta una palette interamente bianca, che dalla "it bag" si estende al look della super top, mettendo al centro la forma, la texture e i dettagli della borsa.
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Gucci, la campagna "The Beauty and the Bag" prosegue con Vittoria Ceretti e la Jetset GG Marmont (credit: Mert and Marcus)
Una nuova borsa iconica di Gucci
La Jetset GG Marmont propone una nuova interpretazione della GG Marmont, conservando la doppia G d’archivio che caratterizza il modello sin dal suo debutto. Derivata da un emblema degli anni Settanta e ispirata alle iniziali di Guccio Gucci, la doppia G si affianca al nastro Web: due codici della maison, che si incontrano sulla morbida struttura della borsa, conferendo un nuovo carattere alla sua inconfondibile silhouette.