Vittoria Ceretti fashion icon incontrastata dai look total white

Candore e sensualità. Vittoria Ceretti in total white ha rubato la scena sul red carpet dell'Academy Museum Gala 2026, così come sulla passerella del Victoria's Secret Fashion Show. Ma non è tutto: la super top è anche la protagonista di una campagna moda dedicata a una nuova "it bag", una borsa iconica, che presenta con un look - anche in questo caso - completamente bianco.