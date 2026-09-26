Gucci, la sfida di Demna tra lusso e vanità: la sfilata in negozio

Demna considera Gucci "uno spazio di possibilità, un luogo dove chiunque può diventare ciò che sceglie di essere". In passerella sfilano look uomo e donna insieme ma separati. Lui veste pantaloni cropped e mocassini a babbuccia, bomber corti e dalla forma arrotondata, denim dalla linea sottile, blouson a hoodie, camicie-giacca con logo all'interno, alte cinture con morsetti e polo a righe. Il mondo della donna guarda all'equitazione - con il celebre Morsetto grande protagonista - e alle ispirazioni preppy. Trovano spazio anche gonne a pieghe e motivi tartan, cappotti sartoriali e tailleur bon ton, fino a un guardaroba più seducente, che riporta agli anni Novanta, quando a guidare la maison della doppia G era Tom Ford. Le origini del marchio affondano in “una raffinata rispettabilità borghese - nota ancora Demna – ma i suoi periodi più memorabili sono quelli in cui in quel mondo rispettabile hanno fatto irruzione eccentricità, pericolo o sex appeal”. La storia della maison “è fatta di personalità, identità e stili di vita, non soltanto di codici stilistici. Gucci si muove con disinvoltura tra aristocrazia e cultura pop, Firenze e Hollywood, buon gusto e cattivo gusto (qualunque cosa significhi), eredità e desiderio di massa, appartenenza e ribellione, e nel gioco di interazione tra questi opposti. Assorbe il presente ed evolve, senza mai perdere i suoi codici distintivi".