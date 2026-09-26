IL RILANCIO DELLA MAISON

Gucci, la sfida di Demna tra lusso e vanità: la sfilata in negozio

Rigore e sensualità. Una collezione fatta per essere desiderata, in cui il direttore creativo porta la sua visione personale e completa del brand

26 Set 2026 - 00:41
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
Gucci, "The Store" - collezione primavera estate 2027 (al centro, tra le modelle, l'attrice Isabella Ferrari) © Catwalk Pictures

Gucci, "The Store" - collezione primavera estate 2027 (al centro, tra le modelle, l'attrice Isabella Ferrari) © Catwalk Pictures

Demna da Gucci manda un messaggio forte e chiaro: se la moda ha bisogno di essere venduta, la risposta è nella sua seconda collezione "ufficiale" per la maison, quella per la primavera estate 2027, presentata alla Milano Fashion Week e il cui nome è tutto un programma. L'ha chiamata "The Store", ovvero, il negozio. In passerella anche l'attrice Isabella Ferrari. 

Google Preferred Site

La sfilata di Gucci tra provocazione e riflessione

 Il direttore creativo ha avuto così l'intuizione di riprodurre l'interno di una vera boutique della maison e di renderla location per lo show, con i modelli di ogni età a vestire i panni di clienti e commessi accanto alle vetrine di borse e gioielli. Protagonisti della scena ma anche archetipi delle tante personalità che incarnano Gucci secondo Demna, come visto nella prima collezione La Famiglia. In una lettera, definisce "The Store" la prima collezione in cui presenta la sua visione "personale completa del brand, basata su tutto ciò che ho appreso a riguardo dal mio arrivo. Il mio primo anno da Gucci – prosegue sempre Demna - è stato dedicato a comprendere e definire l'essenza stessa del marchio. La conclusione della mia ricerca è che Gucci affonda le sue radici nel desiderio di appartenere a un mondo più glamour e nell'audacia di reinventare quel mondo a propria immagine. Gucci è un lusso che vuole farsi notare. È la tensione tra compostezza e sensualità".  

Gucci presenta "The Store": i look primavera estate 2027

1 di 44
© Catwalk Pictures | Gucci collezione primavera estate 2027
© Catwalk Pictures | Gucci collezione primavera estate 2027
© Catwalk Pictures | Gucci collezione primavera estate 2027

© Catwalk Pictures | Gucci collezione primavera estate 2027

© Catwalk Pictures | Gucci collezione primavera estate 2027

Leggi anche
Gucci, "Primavera": collezione autunno inverno 2026-2027

Gucci by Demna, una sexy sfilata revival con Kate Moss in perizoma

Gucci: La Famiglia

Gucci "brucia" le sfilate di Milano: lanciata la prima collezione di Demna

I look di una collezione fatta per essere venduta

 Demna considera Gucci "uno spazio di possibilità, un luogo dove chiunque può diventare ciò che sceglie di essere". In passerella sfilano look uomo e donna insieme ma separati. Lui veste pantaloni cropped e mocassini a babbuccia, bomber corti e dalla forma arrotondata, denim dalla linea sottile, blouson a hoodie, camicie-giacca con logo all'interno, alte cinture con morsetti e polo a righe. Il mondo della donna guarda all'equitazione - con il celebre Morsetto grande protagonista - e alle ispirazioni preppy. Trovano spazio anche gonne a pieghe e motivi tartan, cappotti sartoriali e tailleur bon ton, fino a un guardaroba più seducente, che riporta agli anni Novanta, quando a guidare la maison della doppia G era Tom Ford. Le origini del marchio affondano in “una raffinata rispettabilità borghese - nota ancora Demna – ma i suoi periodi più memorabili sono quelli in cui in quel mondo rispettabile hanno fatto irruzione eccentricità, pericolo o sex appeal”. La storia della maison “è fatta di personalità, identità e stili di vita, non soltanto di codici stilistici. Gucci si muove con disinvoltura tra aristocrazia e cultura pop, Firenze e Hollywood, buon gusto e cattivo gusto (qualunque cosa significhi), eredità e desiderio di massa, appartenenza e ribellione, e nel gioco di interazione tra questi opposti. Assorbe il presente ed evolve, senza mai perdere i suoi codici distintivi". 

Leggi anche
GucciCore, in passerella per la sfilata di presentazione della collezione Gucci Cruise 2027 a New York anche Paris Hilton, Cindy Crawford, Emily Ratajkowski e Mariacarla Boscono

Gucci show a Times Square, Demna fa sfilare super top e newyorkesi

Make up trend, il trucco sexy chic dalla sfilata Gucci Primavera

Il make up sexy chic, la tendenza trucco che arriva dalle sfilate

gucci
sfilata

Sullo stesso tema