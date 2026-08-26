IRRESISTIBILE E SENSUALE

Kate Moss in versione diva canta e incanta un pubblico di volti noti

La super top protagonista con effetto sorpresa della nuova campagna Gucci Primavera, ennesimo "colpo di genio” del direttore creativo Demna

26 Ago 2026 - 22:22
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Kate Moss per Gucci Primavera by Demna: un fotogramma del video della nuova campagna e la super top nello stesso look in passerella durante la sfilata di presentazione della collezione (courtesy of Gucci) © Ufficio stampa

Kate Moss per Gucci Primavera by Demna: un fotogramma del video della nuova campagna e la super top nello stesso look in passerella durante la sfilata di presentazione della collezione (courtesy of Gucci) © Ufficio stampa

In versione diva ma con effetto sorpresa. Kate Moss è la protagonista di una nuova campagna moda che incanta e tiene incollati al video. La super top “perennial”, già star delle ultime sfilate di Milano, interpreta con voce da uomo una celebre hit che spinge un pubblico di sconosciuti (ma anche di qualche volto noto ai fashion addicted) a unirsi in coppia e ballare.  

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Kate Moss protagonista della Primavera di Gucci

 La maison fiorentina presenta così la sua nuova campagna, ennesimo “colpo di scena” del suo direttore artistico Demna Gvasalia. Una celebrazione del senso di rinascita generato dal potere trasformativo dell’amore. Diretto da Johan Renck, il cortometraggio vede la 52enne supermodella britannica interpretare in lip-sync “Wicked Game”, nella versione dalla voce baritonale di Chris Isaak, mentre in una sala un gruppo di sconosciuti si risveglia, si unisce in coppie e si innamora sulla pista da ballo.  

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Qual è il significato della nuova campagna Primavera di Gucci by Demna?

 Una rappresentazione che evoca l’intensità emotiva dei legami umani e quel senso di possibilità che accompagna la nascita di un nuovo amore. Fotografata da Michal Chelbin, la campagna si compone di ritratti intimi, concepiti nello spirito di un immaginario rinascimentale contemporaneo. Richiamando le composizioni, le pose e la grandiosità della pittura classica, le immagini riuniscono dieci talenti provenienti dal mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport. Tra questi, i Global Brand Ambassador Xiao Zhan, Jin e NINGNING, insieme a Tom Brady, Alex Consani, EsDeeKid, Lee Young Ae, Shawn Mendes, Rico Nasty e Tarzzan. Un insieme eterogeneo di personalità che incarna le molteplici sfaccettature dello spirito in evoluzione di Gucci e la visione di Demna per la maison. 

Alex Consani e gli altri volti noti della campagna Gucci Primavera

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© Ufficio stampa | Campagna Gucci Primavera. Nella foto, Alex Consani (credit: Michal Chelbin) 
© Ufficio stampa | Campagna Gucci Primavera. Nella foto, Alex Consani (credit: Michal Chelbin) 
© Ufficio stampa | Campagna Gucci Primavera. Nella foto, Alex Consani (credit: Michal Chelbin) 

© Ufficio stampa | Campagna Gucci Primavera. Nella foto, Alex Consani (credit: Michal Chelbin) 

© Ufficio stampa | Campagna Gucci Primavera. Nella foto, Alex Consani (credit: Michal Chelbin) 

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 La campagna presenta la collezione svelata in occasione della sfilata di debutto di Demna per Gucci: un nuovo vocabolario di silhouette e texture, che esprime una visione di leggerezza e disinvoltura attraverso molteplici modi di vestire. Un’espressione contemporanea dell’identità del brand, profondamente intrecciata con il patrimonio della maison fiorentina.

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