Kate Moss in versione diva canta e incanta un pubblico di volti noti

Una rappresentazione che evoca l’intensità emotiva dei legami umani e quel senso di possibilità che accompagna la nascita di un nuovo amore. Fotografata da Michal Chelbin, la campagna si compone di ritratti intimi, concepiti nello spirito di un immaginario rinascimentale contemporaneo. Richiamando le composizioni, le pose e la grandiosità della pittura classica, le immagini riuniscono dieci talenti provenienti dal mondo della musica, del cinema, della moda e dello sport. Tra questi, i Global Brand Ambassador Xiao Zhan, Jin e NINGNING, insieme a Tom Brady, Alex Consani, EsDeeKid, Lee Young Ae, Shawn Mendes, Rico Nasty e Tarzzan. Un insieme eterogeneo di personalità che incarna le molteplici sfaccettature dello spirito in evoluzione di Gucci e la visione di Demna per la maison.