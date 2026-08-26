LA NUOVA CAMPAGNA

Kate Moss canta "Wicked Game" per Gucci Primavera by Demna

La super top protagonista del corto diretto da Johan Renck, una celebrazione del senso di rinascita generato dal potere trasformativo dell'amore

26 Ago 2026 - 12:47
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