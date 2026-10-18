Academy Museum Gala 2026, i look più belli delle star sul red carpet

Da Taylor Swift a Charlize Theron: Academy Museum Gala 2026, tutti i look
© IPA | Academy Museum Gala 2026, i look sul red carpet
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Da Taylor Swift a Vittoria Ceretti. A Los Angeles parata di star e top model per la serata evento che anticipa la stagione dei premi di Hollywood del 2027
Academy Museum Gala 2026, tra le star sul red carpet: Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Charlize Theron, Kendall Jenner e Emily Ratajkowski © IPA
L’Academy Museum Gala è uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della moda. Sul red carpet di Los Angeles le star hanno regalato una passerella di look da sogno, seconda alla sola notte degli Oscar. All'evento, che ha visto tra gli attori premiati Charlize Theron e Colman Domingo, hanno partecipato numerose celebs, da Taylor Swift a Kim Kardashian, da Vittoria Ceretti a Kendall Jenner, da Jacob Elordi a Sabrina Carpenter e ancora Emily Ratajkowski, Jessica Alba, Justin Timberlake, A$AP Rocky.
Sul red carpet è un tripudio di glamour e sensualità. Si va dal candore di Vittoria Ceretti, con un abito in seta bianco e dall'eleganza minimal di Giorgio Armani, alle trasparenze e ai pizzi di Charlize Theron, in total black Tom Ford. Silhouette essenziali e pois, come quelli di Kendall Jenner in Valentino. Fascino rétro e capi d'archivio delle maison, come il Balenciaga del 1951 riportato sotto i riflettori da Kim Kardashian. Non sono mancati neppure tocchi di romanticismo, con Elle Fanning e Hailey Bieber, in Chanel. L'evento, che di fatto anticipa la stagione degli awards – i premi di Hollywood – del 2027, rappresenta anche un’importante raccolta fondi per l’Academy Museum of Motion Pictures.
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