Academy Museum Gala 2026, i look più belli delle star sul red carpet

Sul red carpet è un tripudio di glamour e sensualità. Si va dal candore di Vittoria Ceretti, con un abito in seta bianco e dall'eleganza minimal di Giorgio Armani, alle trasparenze e ai pizzi di Charlize Theron, in total black Tom Ford. Silhouette essenziali e pois, come quelli di Kendall Jenner in Valentino. Fascino rétro e capi d'archivio delle maison, come il Balenciaga del 1951 riportato sotto i riflettori da Kim Kardashian. Non sono mancati neppure tocchi di romanticismo, con Elle Fanning e Hailey Bieber, in Chanel. L'evento, che di fatto anticipa la stagione degli awards – i premi di Hollywood – del 2027, rappresenta anche un’importante raccolta fondi per l’Academy Museum of Motion Pictures.