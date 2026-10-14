Trend autunno, Kendall Jenner fa decollare la moda della lingerie a vista

Intimissimi ha annunciato perciò la sua collaborazione con Kendall Jenner come l'evoluzione naturale di una connessione di lunga data e che prosegue nel tempo. La super top è, infatti, il volto di Ultralight with Cashmere, collezione iconica del brand, che per la stagione autunno inverno 2026 inaugura un nuovo capitolo. "Lo stile effortless e disinvolto di Kendall Jenner rappresenta perfettamente tutto ciò che questa collezione esprime: un’eleganza senza tempo, versatilità e una femminilità contemporanea - ha spiegato Matteo Veronesi, Ceo e Board member di Intimissimi -. Averla scelta come nostra digital ambassador rappresenta la naturale evoluzione di questa storia". A supporto del lancio, Intimissimi sta presentando nel corso di questa stagione quattro appuntamenti della campagna, con Kendall Jenner protagonista di diverse silhouette della collezione Ultralight with Cashmere.