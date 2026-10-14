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Trend autunno, Kendall Jenner fa decollare la moda della lingerie a vista

I top indossati dalla supermodella, simbolo di un legame che prosegue nel tempo, sono diventati tra i modelli preferiti dalle fashion creator sui social

14 Ott 2026 - 22:51
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Kendall Jenner volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026 © Ufficio stampa

Kendall Jenner volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026 © Ufficio stampa

Kendall Jenner è stata tra le prime celebs a lanciare un trend amatissimo nelle ultime stagioni: quello della lingerie portata a vista. È bastato, infatti, che la supermodella indossasse un top a manica lunga per renderlo popolare sui social e farlo diventare un "must have" dell'underwear.    

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Kendall Jenner e il top "must have" dell'autunno 2026

 Dal modello con scollo a barchetta a quello a V e bordo in pizzo, diventato rapidamente uno dei modelli preferiti dalle fashion creator su TikTok grazie alle sue molteplici possibilità di styling e best seller. A contribuire a rendere subito amatissimo il top indossato da Kendall Jenner è anche la sua struttura elasticizzata estremamente leggera e morbida, grazie alla presenza del cashmere. Caratteristiche che lo hanno reso il capo perfetto a essere indossato in modi diversi rispetto alla vestibilità tradizionale, dando vita a un look fresco e contemporaneo che ha generato milioni di visualizzazioni sui social

Kendall Jenner volto di Intimissimi Ultralight with Cashmere

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© Ufficio stampa | Kendall Jenner è il volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026
© Ufficio stampa | Kendall Jenner è il volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026
© Ufficio stampa | Kendall Jenner è il volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026

© Ufficio stampa | Kendall Jenner è il volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026

© Ufficio stampa | Kendall Jenner è il volto della nuova campagna digitale di Intimissimi dedicata alla collezione Ultralight with Cashmere autunno inverno 2026

Un legame speciale

 Intimissimi ha annunciato perciò la sua collaborazione con Kendall Jenner come l'evoluzione naturale di una connessione di lunga data e che prosegue nel tempo. La super top è, infatti, il volto di Ultralight with Cashmere, collezione iconica del brand, che per la stagione autunno inverno 2026 inaugura un nuovo capitolo. "Lo stile effortless e disinvolto di Kendall Jenner rappresenta perfettamente tutto ciò che questa collezione esprime: un’eleganza senza tempo, versatilità e una femminilità contemporanea - ha spiegato Matteo Veronesi, Ceo e Board member di Intimissimi -. Averla scelta come nostra digital ambassador rappresenta la naturale evoluzione di questa storia". A supporto del lancio, Intimissimi sta presentando nel corso di questa stagione quattro appuntamenti della campagna, con Kendall Jenner protagonista di diverse silhouette della collezione Ultralight with Cashmere.

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