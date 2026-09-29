Da Elodie a Kendall Jenner: a Parigi sfilata show con tante star

Da Elodie a Kendall Jenner: tutte le star della sfilata Le Défilé 2026
© IPA | Le Défilé 2026, la sfilata show di L'Oréal Paris: Elodie
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Elodie, Kendall Jenner e Cara Delevingne in passerella per Le Défilé 2026, la sfilata show di L'Oréal Paris © IPA
Da Elodie in mini dress rosso a Kendall Jenner in versione sirena in total black. A Parigi una notte di stelle e di star ha dato il via alla Fashion Week francese. Protagonisti, questa volta, non sono stati gli abiti bensì la bellezza, rappresentata da donne di tutte le età: in passerella, le ambasciatrici di un colosso del beauty. Con un messaggio forte.
Niente pose preimpostate per l'uscita, su questo catwalk - ormai diventato un appuntamento annuale - regna la naturalezza più assoluta: c'è chi sorride, saluta, manda baci, balla e canticchia, sventola un ventaglio con il celebre motto "I'm worth it", ovvero "perché io valgo". Sono le entrate in scena delle protagoniste della sfilata Le Défilé, l'evento show con cui L'Oréal Paris celebra l'empowerment femminile. In passerella, tutte le ambasciatrici globali del marchio: la cantante italiana Elodie e le super top Kendall Jenner, Cara Delevingne, Heidi Klum, le attrici Andie MacDowell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley, Viola Davis, Aishwarya Rai, Philippine Leroy-Beaulieu, Kristen Bell, Isabella Ferrari, solo per citarne alcune. L'evento si è tenuto, per questa edizione, in Place Joffre, con la Tour Eiffel a fare da sfondo.
© IPA | Le Défilé 2026, la sfilata show di L'Oréal Paris: Elodie
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Labbra rosse e sorellanza. L'evento intende, infatti, ispirare e spronare le donne a mostrarsi al mondo sicure del proprio valore. Star assoluta di questa edizione 2026 è stata Céline Dion, che ha chiuso a sorpresa l'evento dopo una tournée parigina sold out, che l'ha vista tornare sul palco dopo una lunga pausa imposta dalla malattia. Emozionante il finale, sulle note di "I'm Alive" e segnato da un grande abbraccio collettivo con tutte le protagoniste dello show.
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Céline Dion e alcune delle protagoniste della sfilata show Le Défilé 2026 di L'Oréal Paris