Da Elodie a Kendall Jenner: a Parigi sfilata show con tante star

Niente pose preimpostate per l'uscita, su questo catwalk - ormai diventato un appuntamento annuale - regna la naturalezza più assoluta: c'è chi sorride, saluta, manda baci, balla e canticchia, sventola un ventaglio con il celebre motto "I'm worth it", ovvero "perché io valgo". Sono le entrate in scena delle protagoniste della sfilata Le Défilé, l'evento show con cui L'Oréal Paris celebra l'empowerment femminile. In passerella, tutte le ambasciatrici globali del marchio: la cantante italiana Elodie e le super top Kendall Jenner, Cara Delevingne, Heidi Klum, le attrici Andie MacDowell, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley, Viola Davis, Aishwarya Rai, Philippine Leroy-Beaulieu, Kristen Bell, Isabella Ferrari, solo per citarne alcune. L'evento si è tenuto, per questa edizione, in Place Joffre, con la Tour Eiffel a fare da sfondo.