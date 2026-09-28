Luisa Ranieri in trench rosso alle sfilate: il best look della Fashion Week

Max Mara primavera estate 2027: i best look della sfilata
© Ufficio stampa | Max Mara collezione primavera estate 2027
© Ufficio stampa | Max Mara collezione primavera estate 2027
L'attrice ha lasciato il segno a Milano al suo arrivo e nel front row per lo show di Max Mara, che ha celebrato le donne viaggiatrici degli anni Trenta
Il look di Luisa Ranieri, tra gli ospiti della sfilata Max Mara dedicata alla collezione primavera estate 2027 (courtesy of Max Mara) © Ufficio stampa
È di Luisa Ranieri il best look da copiare a star e celebs special guest di questa Milano Fashion Week che ha appena chiuso i battenti, per passare il testimone alla settimana della moda donna di Parigi. L'attrice napoletana, 53 anni splendidamente portati, ha indossato un grande classico del guardaroba riuscendo comunque a lasciare il segno.
Sorridente e raggiante, il suo arrivo alla sfilata di Max Mara ha catalizzato l'attenzione dei fotografi. Ha indossato, infatti, un trench rosso annodato in vita, portandolo a mo' di abito, non togliendolo mai. L'attrice è riuscita, così, a dare un tocco personale a un evergreen della moda. Audace e femminile, l'impermeabile diventa così il "must have" da avere assolutamente nell'armadio anche questo autunno e non solo nella classica versione beige. Una scelta del tutto allineata con le ispirazioni della collezione primavera estate 2027 della maison fondata 75 anni fa da Achille Maramotti, a Reggio Emilia.
© Ufficio stampa
Il look di Luisa Ranieri, tra gli ospiti della sfilata Max Mara dedicata alla collezione primavera estate 2027 (courtesy of Max Mara)
"Di tutte le meraviglie del mondo, l’orizzonte è certamente la più grande", sosteneva Freya Stark, scrittrice e viaggiatrice britannica - considerata la caposcuola del moderno travel writing -, nata a Parigi nel 1893 e scomparsa cento anni dopo ad Asolo, Treviso. È ispirata a lei e alle donne audaci e cosmopolite degli anni Trenta la collezione per la prossima bella stagione di Max Mara. Straordinarie pioniere, hanno tracciato rotte inesplorate sulle mappe e nel tessuto sociale del loro tempo. È esplorando i loro bauli e i loro accessori da viaggio che il brand definisce un universo estetico dedicato alla donna di oggi, chiamata ogni giorno ad attraversare una rotta fatta di nuove sfide e destinazioni.
© Ufficio stampa | Max Mara collezione primavera estate 2027
© Ufficio stampa | Max Mara collezione primavera estate 2027
Nasce così un guardaroba per la donna contemporanea, che affronta la giornata con la determinazione di un’esploratrice del passato, capace di trovare lo straordinario nella vita quotidiana. La silhouette è un esercizio di contrasti: lino e gabardine lucente definiscono una collezione in cui la protagonista è la giacca da safari, reinterpretata. La sartorialità si trasforma attraverso dettagli funzionali, con un approccio pragmatico e di carattere: il gilet cargo, progettato per essere indossato con disinvoltura sopra una giacca sartoriale realizzata nello stesso tessuto, porta la funzionalità a un nuovo livello. A completare il guardaroba da esploratrice, tute in organza d’ispirazione utilitarian e un trench dalle proporzioni ampie, stretti in vita da una cintura portata bassa, per definire una nuova idea di eleganza rilassata.