Luisa Ranieri in trench rosso alle sfilate: il best look della Fashion Week

"Di tutte le meraviglie del mondo, l’orizzonte è certamente la più grande", sosteneva Freya Stark, scrittrice e viaggiatrice britannica - considerata la caposcuola del moderno travel writing -, nata a Parigi nel 1893 e scomparsa cento anni dopo ad Asolo, Treviso. È ispirata a lei e alle donne audaci e cosmopolite degli anni Trenta la collezione per la prossima bella stagione di Max Mara. Straordinarie pioniere, hanno tracciato rotte inesplorate sulle mappe e nel tessuto sociale del loro tempo. È esplorando i loro bauli e i loro accessori da viaggio che il brand definisce un universo estetico dedicato alla donna di oggi, chiamata ogni giorno ad attraversare una rotta fatta di nuove sfide e destinazioni.