Moda, l'eleganza della semplicità: una lezione di stile dalla sfilata Max Mara

Non una semplice retrospettiva. Le creazioni Resort 2027, presentate nelle ampie sale a volta del Long Museum, sono dedicate a ogni straordinaria donna Max Mara e all'eroina che vive in ciascuna di loro. Il design funzionale e accessibile, lo stile improntato alla semplicità, il vestirsi quotidiano come gesto di glamour spontaneo. È una collezione di equilibri, che unisce utilità e lusso. Righe e motivi geometrici cubici ravvivano una palette cammello, cognac, kaki e champagne. Bianco e nero insieme all’iconico rosso. Inaspettato lo scintillio improvviso delle paillettes.