L'EVENTO A SHANGHAI

Moda, l'eleganza della semplicità: una lezione di stile dalla sfilata Max Mara

Per i 75 anni del brand, una collezione che non è una semplice retrospettiva ma il manifesto di uno stile senza tempo

18 Giu 2026 - 23:59
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Max Mara Resort 2027, un look della sfilata a Shanghai © Ufficio stampa

Max Mara Resort 2027, un look della sfilata a Shanghai © Ufficio stampa

Max Mara ha saputo fare dell'eleganza naturale il suo manifesto. Dopo Venezia e la Reggia di Caserta, il brand fondato nel 1951 a Reggio Emilia dall'imprenditore Achille Maramotti per rendere "straordinario l'ordinario" ha celebrato il suo 75esimo anniversario con una sfilata evento a Shanghai, con cui ha reso omaggio alla propria storia e rivolto lo sguardo al futuro. 

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La sfilata Max Mara a Shanghai, il lusso della semplicità

 Non una semplice retrospettiva. Le creazioni Resort 2027, presentate nelle ampie sale a volta del Long Museum, sono dedicate a ogni straordinaria donna Max Mara e all'eroina che vive in ciascuna di loro. Il design funzionale e accessibile, lo stile improntato alla semplicità, il vestirsi quotidiano come gesto di glamour spontaneo. È una collezione di equilibri, che unisce utilità e lusso. Righe e motivi geometrici cubici ravvivano una palette cammello, cognac, kaki e champagne. Bianco e nero insieme all’iconico rosso. Inaspettato lo scintillio improvviso delle paillettes.  

Max Mara Resort 2027, i best look della sfilata a Shanghai

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© Ufficio stampa | Max Mara Resort 2027, i best look della sfilata a Shanghai (credit: Jason Schimdt)
© Ufficio stampa | Max Mara Resort 2027, i best look della sfilata a Shanghai (credit: Jason Schimdt)
© Ufficio stampa | Max Mara Resort 2027, i best look della sfilata a Shanghai (credit: Jason Schimdt)

© Ufficio stampa | Max Mara Resort 2027, i best look della sfilata a Shanghai (credit: Jason Schimdt)

© Ufficio stampa | Max Mara Resort 2027, i best look della sfilata a Shanghai (credit: Jason Schimdt)

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Uno stile senza tempo

 Le silhouette essenziali sembrano studiate per permettere a ogni donna di trovare il proprio look: i cappotti sono ampi e disinvolti, le giacche corte e squadrate o rigorosamente sartoriali, le gonne si fermano appena sopra il ginocchio o si fanno austere e midi, i pantaloni cropped, con tasca applicata laterale, scoprono la caviglia, lasciando intravedere scarpe lucide con tacco e cinturino. Max Mara si conferma la lingua franca della moda.

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