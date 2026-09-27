I BEST LOOK DELLA SFILATA

Silvana Armani ha fatto sua la lezione di Re Giorgio: lo stile in evoluzione

La Milano Fashion Week si chiude con uno dei momenti più attesi. In passerella le creazioni donna per la primavera estate 2027

27 Set 2026 - 17:44
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Giorgio Armani collezione primavera estate 2027: due look dalla sfilata. Sul primo, si riconosce il volto dello stilista © Afp

Giorgio Armani collezione primavera estate 2027: due look dalla sfilata. Sul primo, si riconosce il volto dello stilista © Afp

Silvana Armani nel segno di Giorgio. Quarant'anni di lavoro al fianco del maestro (nonché suo zio) l'hanno portata ad essere la prosecuzione naturale dello sguardo, della visione, delle mani dell'indimenticabile stilista, re dello stile italiano riconosciuto in tutto il mondo e di un'eleganza senza tempo. La collezione donna presentata a Milano, evento che di fatto chiude alla grande la Fashion Week meneghina, ne è infatti la riprova più tangibile. 

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Giorgio Armani donna, le ispirazioni della collezione

 Lo stile è un modo di essere, più che un codice immutabile: è la capacità di cambiare rimanendo fedeli a sé stessi. Anche l’identità può rinnovarsi senza perdere la propria essenza. Sono questi i principi fondanti del linguaggio Armani che, per la primavera estate 2027 si ridefinisce nelle proporzioni e nelle attitudini, unite da un segno grafico netto e riconoscibile. È un’evoluzione che Silvana Armani porta avanti passo dopo passo anche attraverso i tessuti, accesi da riflessi che mescolano i segni del giorno e della sera, e introducendo per la prima volta la concretezza del cotone.  

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I look della collezione Giorgio Armani primavera estate 2027

 Le giacche d’impronta maschile hanno forme allungate e fluide, il rigore del tailoring si alterna a linee che seguono il corpo senza costringerlo. Elementi conosciuti mutano posizione e funzione, ciò che è familiare si presenta sotto una nuova luce. Un’eco appena percettibile degli anni Ottanta caratterizza le spalle nette, le geometrie ritmiche, i bagliori metallici, ma non è nostalgia: il passato, piuttosto, diventa materia da trasformare per costruire il presente. La palette essenziale e simbolica lascia emergere struttura, materia e movimento: avorio, nero, oro. Nero come forza, profondità e rigore; avorio come contrappunto luminoso; oro che aggiunge energia, accendendo le superfici.  

Giorgio Armani: i best look della collezione primavera estate 2027

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© Afp | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2027
© Afp | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2027
© Afp | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2027

© Afp | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2027

© Afp | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2027

La moda cambia, lo stile resta

 Alternata a motivi grafici, la farfalla compare come immagine di metamorfosi: attraversa forme diverse, mantenendo intatta la propria natura. Piccoli borselli e clutch sottolineano le silhouette. Mocassini, sandali a tacco alto e boot piatti di neoprene accompagnano il passaggio alla sera, modificando postura e attitudine. Armani continua a trasformarsi, fedele all’idea che la moda cambia, ma lo stile resta. 

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I beauty look della sfilata

 È ispirato all'idea di trasformazione anche il make up della sfilata Giorgio Armani primavera estate 2027. Un gioco di forme, luce e texture "rivela lati inediti del volto senza alterarne l’essenza - spiega Hiromi Ueda, Global Makeup Artist Armani -. Lo sguardo è delicatamente definito da morbide sfumature nei toni del nero, sapientemente diffuse per creare un effetto allungato. Un tocco di oro al centro della palpebra trasmette una sensazione di dinamismo e movimento. L’incarnato, naturale e dalla finitura satinata, è accompagnato da labbra intensamente glossate, in un equilibrio sofisticato tra morbidezza e forza, struttura e fluidità". 

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