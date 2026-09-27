Silvana Armani ha fatto sua la lezione di Re Giorgio: lo stile in evoluzione

Lo stile è un modo di essere, più che un codice immutabile: è la capacità di cambiare rimanendo fedeli a sé stessi. Anche l’identità può rinnovarsi senza perdere la propria essenza. Sono questi i principi fondanti del linguaggio Armani che, per la primavera estate 2027 si ridefinisce nelle proporzioni e nelle attitudini, unite da un segno grafico netto e riconoscibile. È un’evoluzione che Silvana Armani porta avanti passo dopo passo anche attraverso i tessuti, accesi da riflessi che mescolano i segni del giorno e della sera, e introducendo per la prima volta la concretezza del cotone.