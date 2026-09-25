Emporio Armani, l'ultima collezione di famiglia prima dell'era Vitale

È un tempo minerale: lo catturano i cristalli di sale che sono insieme trattamento e ricamo. Sale che conserva e corrode, che decora e consuma. Acidature e tinture a freddo rendono il colore irregolare. Il lino riproduce a trompe-l’œil le superfici di capi usurati, il seersucker si svuota e accartoccia, il velluto laserato si screzia, le organze sovrappongono trasparenze e riflessi. Tutto porta un segno che ha spessore e memoria. Tutto fluttua, mantenendo però fermezza e struttura.