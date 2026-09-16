Emporio Armani: Dario Vitale primo direttore creativo esterno alla famiglia

"Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo - afferma lo stesso Dario Vitale, nel suo nuovo ruolo di direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani -. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era".