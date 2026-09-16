Emporio Armani: Dario Vitale primo direttore creativo esterno alla famiglia
L'annuncio ufficiale segna la svolta. Lo stilista 43enne, in passato al timone di Versace, è il primo nella storia della maison a ricoprire questo ruolo
Dario Vitale direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani (credit: Jeannette) © Ufficio stampa
Una scelta che sa di svolta. Il Gruppo Armani ha annunciato la nomina di Dario Vitale a direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani: il designer è il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia Armani.
L'annuncio di Armani e chi è Dario Vitale
Nel corso della sua carriera, Dario Vitale ha maturato un’esperienza significativa nel settore moda, lavorando con realtà di primo piano e sviluppando una sensibilità attenta a prodotto, qualità, coerenza e contemporaneità. Il suo ingresso in Armani segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio e apre un dialogo tra innovazione e identità, consolidando la struttura creativa del gruppo e accompagnandone l’evoluzione, nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani.
Le parole di Dario Vitale
"Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo - afferma lo stesso Dario Vitale, nel suo nuovo ruolo di direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani -. Armani vanta un’eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda. Mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l’obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era".
© Ufficio stampa
Dario Vitale direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani (credit: Jeannette)
"Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall’inizio - sottolineano in una nota congiunta Silvana Armani, responsabile stile donna, e Leo Dell’Orco, responsabile stile uomo del gruppo Armani -. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l’arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità".
La nomina di uno stilista esterno alla famiglia
"La nomina di Dario Vitale segna una tappa importante per il gruppo Armani - spiega Giuseppe Marsocci, CEO e Managing Director del Gruppo Armani -: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani. Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia". Dario Vitale entra a far parte del gruppo Armani con effetto immediato.