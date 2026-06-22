LA SFILATA PIÙ ATTESA

Giorgio Armani: uomini (e donne) sempre nel segno dell’eleganza

Leo Dell’Orco e Silvana Armani hanno presentato due collezioni all’insegna di una naturalezza dai tratti inconfondibili

22 Giu 2026 - 22:39
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Mercato Mediterraneo: Giorgio Armani collezione uomo primavera estate 2027 © Afp

Mercato Mediterraneo: Giorgio Armani collezione uomo primavera estate 2027 © Afp

Un’onda calma. Per Giorgio Armani Leo Dell’Orco ha disegnato una collezione uomo che per la primavera estate 2027 mette in dialogo sartorialità italiana e orizzonti lontani. Riprende suggestioni e lezioni di quell’eleganza che guarda al Mediterraneo e alle sue ambientazioni. Sa di mare, sabbia e naturalezza inconfondibile. La sfilata che ha chiuso la Milano Fashion Week è stata anche il palcoscenico perfetto per svelare la prima collezione Cruise donna firmata da Silvana Armani.  

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Giorgio Armani uomo, le ispirazioni della nuova collezione

 Linee morbide e scivolate che accarezzano il corpo – come vuole lo stile armaniano –, tessuti leggeri e colori naturali. Si chiama Mercato Mediterraneo. Il Mediterraneo, da sempre luogo di incontro e scambio, è un universo aperto, attraversato da storie, culture e suggestioni che si intrecciano nel segno del viaggio e della trasformazione che ogni esperienza porta con sé. Il mercato, animato da scambi e commerci, è al centro di queste traiettorie. Una ricerca dell’essenza che nasce dal confronto tra la sartorialità italiana e ciò che sta oltre l’orizzonte. Uno spazio puramente mentale, intensamente assolato, nel quale la luce scolorisce le superfici, il sale le stropiccia, le sete si fanno impalpabili come pigmenti preziosi. 

© Ufficio stampa

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Silvana Armani e Leo Dell'Orco nel finale di sfilata con i modelli (credit: SGP)

Un guardaroba essenziale che non rinuncia alla propria identità

 È mediterranea l’atmosfera evocata dai colori: il bianco della pietra arsa, le sfumature della terra, i toni delle spezie, il blu cobalto del cielo e del mare, l’oro spento. Linee e colori sono delicatamente impastati dal caldo e dalla luce, in un dialogo tra paesaggi assolati e l’ombra fresca dei portici. Le sahariane definiscono un atteggiamento sciolto, le giacche si allungano, i pantaloni si fanno più smilzi, le camicie fluiscono in un equilibrio nomade tra rigore e leggerezza, dentro una visione che unisce identità e presente. Nel guardaroba essenziale, il tailoring si arricchisce di ricami, texture, proporzioni e dettagli che rimandano a tradizioni lontane, ma intimamente connesse, mentre grandi borse, tote e scarpe morbide completano l’immagine, aggiungendo un’altra nota di movimento. Lino, cotone, shantung e fibre naturali diventano la materia privilegiata di una visione che celebra il valore del tempo, del tatto, della ricerca e della memoria. 

Giorgio Armani uomo SS27 e Cruise donna: i best look

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© Ufficio stampa | Mercato Mediterraneo: la collezione Giorgio Armani uomo primavera estate 2027
© Ufficio stampa | Mercato Mediterraneo: la collezione Giorgio Armani uomo primavera estate 2027
© Ufficio stampa | Mercato Mediterraneo: la collezione Giorgio Armani uomo primavera estate 2027

© Ufficio stampa | Mercato Mediterraneo: la collezione Giorgio Armani uomo primavera estate 2027

© Ufficio stampa | Mercato Mediterraneo: la collezione Giorgio Armani uomo primavera estate 2027

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Il debutto della collezione Cruise donna 2027

 La proposta femminile, parte della collezione Giorgio Armani Cruise 2027, la prima disegnata da Silvana Armani, abita lo stesso ambiente ideale con la sua naturalezza inconfondibile, fatta di giacche decostruite, soprabiti e abiti che accompagnano il corpo e i movimenti. La caratterizzano la leggerezza della forma, una precisione silenziosa della costruzione e una palette di tonalità naturali e avvolgenti, accentate da note di azzurro e lilla polveroso. Le proporzioni sono armoniche, mentre i codici del guardaroba maschile vengono reinterpretati con gentilezza, mescolandosi a capi dalla grazia liquida. Tutto torna e tutto si connette, con autenticità profonda e il gusto dello scambio che arricchisce. 

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