Giorgio Armani: uomini (e donne) sempre nel segno dell’eleganza

Giorgio Armani uomo SS27 e Cruise donna: i best look
© Ufficio stampa | Mercato Mediterraneo: la collezione Giorgio Armani uomo primavera estate 2027
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Mercato Mediterraneo: Giorgio Armani collezione uomo primavera estate 2027 © Afp
Un’onda calma. Per Giorgio Armani Leo Dell’Orco ha disegnato una collezione uomo che per la primavera estate 2027 mette in dialogo sartorialità italiana e orizzonti lontani. Riprende suggestioni e lezioni di quell’eleganza che guarda al Mediterraneo e alle sue ambientazioni. Sa di mare, sabbia e naturalezza inconfondibile. La sfilata che ha chiuso la Milano Fashion Week è stata anche il palcoscenico perfetto per svelare la prima collezione Cruise donna firmata da Silvana Armani.
Linee morbide e scivolate che accarezzano il corpo – come vuole lo stile armaniano –, tessuti leggeri e colori naturali. Si chiama Mercato Mediterraneo. Il Mediterraneo, da sempre luogo di incontro e scambio, è un universo aperto, attraversato da storie, culture e suggestioni che si intrecciano nel segno del viaggio e della trasformazione che ogni esperienza porta con sé. Il mercato, animato da scambi e commerci, è al centro di queste traiettorie. Una ricerca dell’essenza che nasce dal confronto tra la sartorialità italiana e ciò che sta oltre l’orizzonte. Uno spazio puramente mentale, intensamente assolato, nel quale la luce scolorisce le superfici, il sale le stropiccia, le sete si fanno impalpabili come pigmenti preziosi.
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Silvana Armani e Leo Dell'Orco nel finale di sfilata con i modelli (credit: SGP)
È mediterranea l’atmosfera evocata dai colori: il bianco della pietra arsa, le sfumature della terra, i toni delle spezie, il blu cobalto del cielo e del mare, l’oro spento. Linee e colori sono delicatamente impastati dal caldo e dalla luce, in un dialogo tra paesaggi assolati e l’ombra fresca dei portici. Le sahariane definiscono un atteggiamento sciolto, le giacche si allungano, i pantaloni si fanno più smilzi, le camicie fluiscono in un equilibrio nomade tra rigore e leggerezza, dentro una visione che unisce identità e presente. Nel guardaroba essenziale, il tailoring si arricchisce di ricami, texture, proporzioni e dettagli che rimandano a tradizioni lontane, ma intimamente connesse, mentre grandi borse, tote e scarpe morbide completano l’immagine, aggiungendo un’altra nota di movimento. Lino, cotone, shantung e fibre naturali diventano la materia privilegiata di una visione che celebra il valore del tempo, del tatto, della ricerca e della memoria.
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La proposta femminile, parte della collezione Giorgio Armani Cruise 2027, la prima disegnata da Silvana Armani, abita lo stesso ambiente ideale con la sua naturalezza inconfondibile, fatta di giacche decostruite, soprabiti e abiti che accompagnano il corpo e i movimenti. La caratterizzano la leggerezza della forma, una precisione silenziosa della costruzione e una palette di tonalità naturali e avvolgenti, accentate da note di azzurro e lilla polveroso. Le proporzioni sono armoniche, mentre i codici del guardaroba maschile vengono reinterpretati con gentilezza, mescolandosi a capi dalla grazia liquida. Tutto torna e tutto si connette, con autenticità profonda e il gusto dello scambio che arricchisce.
Subito dopo lo show, Leo Dell'Orco ha smentito le voci dell'arrivo del designer Dario Vitale a Emporio Armani circolate negli ultimi giorni: "Non sono vere". Vitale, dopo aver lavorato a lungo da Miu Miu, ha avuto una breve esperienza da direttore creativo di Versace.