Giorgio Armani: uomini (e donne) sempre nel segno dell’eleganza

È mediterranea l’atmosfera evocata dai colori: il bianco della pietra arsa, le sfumature della terra, i toni delle spezie, il blu cobalto del cielo e del mare, l’oro spento. Linee e colori sono delicatamente impastati dal caldo e dalla luce, in un dialogo tra paesaggi assolati e l’ombra fresca dei portici. Le sahariane definiscono un atteggiamento sciolto, le giacche si allungano, i pantaloni si fanno più smilzi, le camicie fluiscono in un equilibrio nomade tra rigore e leggerezza, dentro una visione che unisce identità e presente. Nel guardaroba essenziale, il tailoring si arricchisce di ricami, texture, proporzioni e dettagli che rimandano a tradizioni lontane, ma intimamente connesse, mentre grandi borse, tote e scarpe morbide completano l’immagine, aggiungendo un’altra nota di movimento. Lino, cotone, shantung e fibre naturali diventano la materia privilegiata di una visione che celebra il valore del tempo, del tatto, della ricerca e della memoria.