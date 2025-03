Giorgio Armani, l’eleganza senza sforzo: “C’è bisogno di armonia”

I look hanno toni sabbiosi e dorati di beige, note intense di marrone che sfumano nel verde, riflessi di blu quarzo, infinite sfumature di greige. È un racconto nel quale la purezza e il rigore delle linee si ammorbidiscono nelle scelte di materie gentili e dense al tatto come i velluti, i cashmere, le sete jacquard. Le radici dello stile Armani attingono a diversi ambiti culturali, amalgamati seguendo un punto di vista unico: atmosfere, temi ed elementi che ritornano anche oggi, nelle forme semplici che richiamano l’Oriente, ma anche il Sud, in una fantasia lieve senza tempo.