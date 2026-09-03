Giorgio Armani, un anno senza: nella sua moda una dichiarazione di identità

Lo stilista che ha intuito prima di tutti l'avanzata di una nuova femminilità e che ha messo in dialogo il guardaroba maschile con quello femminile e viceversa. La campagna Giorgio Armani autunno inverno 2026-2027 è insieme un fermo immagine della collezione - abiti, accessori e occhiali dalle linee pure, avvolgenti, senza tempo - e una dichiarazione di identità che riafferma la forza e l’attualità dei codici della maison. Accanto agli scatti moda, foto simboliche e pensieri dalla forza evocativa contribuiscono a costruire un racconto coerente. Essenziali, sospesi tra memoria e contemporaneità, questi aforismi si affermano come moderni mantra, dando alla campagna un valore estetico e un significato profondo: "Muoviti in silenzio. Parla piano. Lascia il segno. Resta per sempre". Riportiamo anche: "Sottrai. Sentiti a tuo agio. Sii memorabile". Ma soprattutto, la parte che più che più di tutte sembra la summa del pensiero del Signor Armani: "Ciò che resiste alla sottrazione è essenza".