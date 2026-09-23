Fendi celebra il corpo libero delle donne e omaggia la Carrà

Milano Fashion Week, Fendi: i best look primavera estate 2027
© Afp | Fendi collezione primavera estate 2027
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Fendi collezione primavera estate 2027 © Afp
Per Fendi il corpo non è solo qualcosa da vestire ma anche uno straordinario mezzo di espressione. È questa l'idea alla base della collezione primavera estate 2027, la seconda prova nel prêt-à-porter della maison romana per la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri, presentata alla Milano Fashion Week. A dare ritmo allo show, una colonna sonora che fa parte del patrimonio collettivo degli italiani, perché entrava nelle case attraverso i primi televisori: una sequenza delle più celebri hit di Raffaella Carrà e Adriano Celentano. E la sfilata, ambientata in una grande stanza completamente ricoperta di specchi, è diventata una grande performance collettiva, uno spazio teatrale in cui interagire con gli altri.
"Amo il mio corpo quando è con il tuo corpo". Parte dai versi di una poesia di Edward Estlin Cummings la riflessione di Maria Grazia Chiuri sull'idea di sensualità da cui si sviluppa questa collezione. Raffaella Carrà "aveva una grande percezione del suo corpo e di come voleva apparire agli altri - ha spiegato la stilista -, un grande senso della moda. E credo che questo abbia influenzato tantissimo l'idea di femminilità, e quindi anche le signore Fendi. È stata in qualche modo uno specchio per una generazione intera". Lei e Celentano, prosegue ancora, "hanno influenzato un'idea di sensualità familiare. Erano cantanti ma anche ballerini, persone dello spettacolo: c'era una relazione tra il loro corpo e l'abito, lo definivano da soli, non si facevano vestire, decidevano loro come vestirsi e come performare. A me piace questo della moda, il fatto che possa dare questa opportunità".
L'obiettivo "è l'esaltazione dei corpi, non la costrizione", ha sottolineato ancora Maria Grazia Chiuri. Ecco, allora, in passerella una certa assenza di gerarchie: intimo maschile e femminile, pizzi e ricami, lucido e opaco, velluto, seta, maculato e pellicce riciclate. La giacca da camera si indossa anche fuori, le scarpe sono gioielli. Ma, soprattutto, gli abiti coprono e scoprono il corpo, lasciandolo emergere.
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