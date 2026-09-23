Fendi celebra il corpo libero delle donne e omaggia la Carrà

"Amo il mio corpo quando è con il tuo corpo". Parte dai versi di una poesia di Edward Estlin Cummings la riflessione di Maria Grazia Chiuri sull'idea di sensualità da cui si sviluppa questa collezione. Raffaella Carrà "aveva una grande percezione del suo corpo e di come voleva apparire agli altri - ha spiegato la stilista -, un grande senso della moda. E credo che questo abbia influenzato tantissimo l'idea di femminilità, e quindi anche le signore Fendi. È stata in qualche modo uno specchio per una generazione intera". Lei e Celentano, prosegue ancora, "hanno influenzato un'idea di sensualità familiare. Erano cantanti ma anche ballerini, persone dello spettacolo: c'era una relazione tra il loro corpo e l'abito, lo definivano da soli, non si facevano vestire, decidevano loro come vestirsi e come performare. A me piace questo della moda, il fatto che possa dare questa opportunità".