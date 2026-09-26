Dolce&Gabbana, Jennifer Lopez in coppola e tutti i look della sfilata

Una giacca appartenuta alla nonna, un cimelio di famiglia, un antico corredo, ricami, merletti e tappezzerie raccontano storie già vissute. Riletti attraverso uno sguardo contemporaneo, questi frammenti preziosi si incontrano dando vita a una nuova espressione di stile: eclettico, eccentrico e profondamente personale. Il concetto di stravaganza definisce tanto l’attitudine quanto la costruzione della collezione. Tradizionalmente associato al mondo dello spettacolo e delle performance, qui diventa un modo di vestire libero da convenzioni, in cui epoche, materiali e linguaggi differenti convivono con naturalezza. Il pizzo nei toni pastello incontra la stampa leopardo, broccati e tessuti d’arredo prendono forma in abiti e giacche, la lingerie emerge sotto abiti rigorosi, le minigonne sfidano ogni regola. I gioielli si combinano e si sovrappongono: perle, croci, cammei, coralli, spille, pietre e talismani.