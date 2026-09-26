I TREND DALLA FASHION WEEK

Dolce&Gabbana, Jennifer Lopez in coppola e tutti i look della sfilata

La star super ospite speciale di uno degli show più attesi a Milano. "Stravaganza Siciliana": le nuove creazioni nate da una riflessione sull'identità

26 Set 2026 - 23:47
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Dolce&Gabbana donna primavera estate 2027: il finale della sfilata "Stravaganza Siciliana" e il look di Jennifer Lopez (courtesy of Dolce&Gabbana) © Ufficio stampa

Dolce&Gabbana donna primavera estate 2027: il finale della sfilata "Stravaganza Siciliana" e il look di Jennifer Lopez (courtesy of Dolce&Gabbana) © Ufficio stampa

JLo delle meraviglie. Jennifer Lopez è stata la super ospite della sfilata di Dolce&Gabbana, uno degli show più attesi di questa Milano Fashion Week che si avvia al gran finale. La star ha sfoggiato un look d’eccezione, caratterizzato da una coppola in velluto.  

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Il look di Jennifer Lopez per la sfilata di Dolce&Gabbana

 L’artista si è ritagliata un momento tutto suo senza distogliere l’attenzione dalla presentazione della collezione donna primavera estate 2027 indossando un completo di ispirazione rétro, dal fascino cinematografico e incentrato sulla preziosità del velluto. Già protagonista con una creazione couture Dolce&Gabbana per l’evento show Vogue World 2026, che ha inaugurato questa settimana della moda meneghina, la star ha puntato questa volta su un outfit dall’effetto teatrale: giacca e pantaloni coordinati total black, gilet, camicia bianca e cravattina nera, stivali alti fino al ginocchio. A dare ancora più carattere, una coppola anche lei in velluto nero.  

© Ufficio stampa

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Milano Fashion Week, il look di Jennifer Lopez per la sfilata "Stravaganza Siciliana", Dolce&Gabbana donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)

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Le ispirazioni della collezione donna primavera estate 2027 di Dolce&Gabbana

 Protagoniste della passerella, le nuove creazioni nate da una riflessione sull'identità. Che si costruisce nel tempo: custodisce la memoria del passato, si rinnova nel presente e anticipa il futuro. Per la primavera estate 2027, la maison trae ispirazione da una celebre frase tratta dal romanzo "Il Gattopardo", di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi", per tornare alle proprie origini, esplorando il patrimonio culturale ed estetico della Sicilia attraverso una nuova tensione creativa, capace di ridefinirne i codici. Nasce così un nuovo personaggio nell’universo Dolce&Gabbana: consapevole della propria eredità, guidato dall’istinto e animato da una personalità inconfondibile. "Stravaganza Siciliana" - il nome scelto per questa nuova collezione - guarda agli antichi palazzi barocchi, luoghi in cui l’identità siciliana si è costruita, stratificata e trasformata nel corso dei secoli. Tra queste architetture, abiti, gioielli, tessuti e oggetti custodiscono ricordi che attraversano generazioni.  

Dolce&Gabbana, "Stravaganza Siciliana": i best look dalla sfilata

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© Ufficio stampa | "Stravaganza Siciliana": Dolce&Gabbana collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | "Stravaganza Siciliana": Dolce&Gabbana collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)
© Ufficio stampa | "Stravaganza Siciliana": Dolce&Gabbana collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | "Stravaganza Siciliana": Dolce&Gabbana collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)

© Ufficio stampa | "Stravaganza Siciliana": Dolce&Gabbana collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)

Dolce&Gabbana, i look della collezione donna primavera estate 2027

 Una giacca appartenuta alla nonna, un cimelio di famiglia, un antico corredo, ricami, merletti e tappezzerie raccontano storie già vissute. Riletti attraverso uno sguardo contemporaneo, questi frammenti preziosi si incontrano dando vita a una nuova espressione di stile: eclettico, eccentrico e profondamente personale. Il concetto di stravaganza definisce tanto l’attitudine quanto la costruzione della collezione. Tradizionalmente associato al mondo dello spettacolo e delle performance, qui diventa un modo di vestire libero da convenzioni, in cui epoche, materiali e linguaggi differenti convivono con naturalezza. Il pizzo nei toni pastello incontra la stampa leopardo, broccati e tessuti d’arredo prendono forma in abiti e giacche, la lingerie emerge sotto abiti rigorosi, le minigonne sfidano ogni regola. I gioielli si combinano e si sovrappongono: perle, croci, cammei, coralli, spille, pietre e talismani.  

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Un momento del finale della sfilata "Stravaganza Siciliana", Dolce&Gabbana donna primavera estate 2027 (courtesy of Dolce&Gabbana)

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Non c’è spazio per la nostalgia

 Ogni riferimento ereditato dal passato viene reinterpretato con libertà, leggerezza e spontaneità. Il palazzo, cuore della vita familiare, si trasforma simbolicamente in un guardaroba. Damaschi, passamanerie e stoffe d’arredo abbandonano gli interni per avvolgere il corpo, mentre lampadari e ricordi di famiglia ispirano gioielli e accessori. Il risultato richiama la Palermo raccontata da Tomasi di Lampedusa, dove continuità e cambiamento dialogano costantemente. La stampa leopardo attraversa l’intera collezione, richiamando un immaginario che accompagna la storia della Sicilia da secoli e che nel tempo ha assunto significati sempre nuovi. Presente già nei mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina come espressione di potere, fascino e spettacolarità, trova una nuova risonanza nella narrazione dell’isola grazie a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. "Stravaganza Siciliana" reinterpreta questo motivo attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di sensualità e ironia

© Ufficio stampa

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Dolce&Gabbana, "Stravaganza Siciliana": i makeup look Dolce&Gabbana Beauty accompagnano la collezione primavera estate 2027 traducendo il concetto di stravaganza in un’espressione di bellezza spontanea, guidata dall’istinto e ricca di carattere (ph: Luca Stefanon, courtesy of Dolce&Gabbana Beauty)

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