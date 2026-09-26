Dolce&Gabbana, Jennifer Lopez in coppola e tutti i look della sfilata

Ogni riferimento ereditato dal passato viene reinterpretato con libertà, leggerezza e spontaneità. Il palazzo, cuore della vita familiare, si trasforma simbolicamente in un guardaroba. Damaschi, passamanerie e stoffe d’arredo abbandonano gli interni per avvolgere il corpo, mentre lampadari e ricordi di famiglia ispirano gioielli e accessori. Il risultato richiama la Palermo raccontata da Tomasi di Lampedusa, dove continuità e cambiamento dialogano costantemente. La stampa leopardo attraversa l’intera collezione, richiamando un immaginario che accompagna la storia della Sicilia da secoli e che nel tempo ha assunto significati sempre nuovi. Presente già nei mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina come espressione di potere, fascino e spettacolarità, trova una nuova risonanza nella narrazione dell’isola grazie a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. "Stravaganza Siciliana" reinterpreta questo motivo attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di sensualità e ironia.