Dolce&Gabbana, eterno ritorno: un’eleganza profondamente siciliana

Fashion Week, Dolce&Gabbana uomo SS27: i best look della sfilata
© Ufficio stampa | Vacanze Siciliane, Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027
© Ufficio stampa | Vacanze Siciliane, Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027
Vacanze Siciliane: tre look Dolce&Gabbana dalla collezione uomo primavera estate 2027 © Ufficio stampa
Tutto nasce dalla Sicilia per Dolce&Gabbana. L’isola è da sempre una costante nell’immaginario creativo della maison, plasmato nel tempo dalla sua luce, dalla sua cultura, dai suoi contrasti e dal suo straordinario sapere artigianale. Non solo una destinazione, né una fascinazione passeggera ma luogo d’origine e in cui tutti sono i benvenuti.
Si chiama Vacanze Siciliane la collezione presentata a Milano nel calendario della Fashion Week. Per Domenico Dolce e Stefano Gabbana l’isola è al tempo stesso punto di partenza e orizzonte creativo e si rivela attraverso le sue molteplici identità: dalle città vibranti ai borghi più remoti, dai templi greci all’architettura barocca della Val di Noto, dai mosaici di Monreale all’anfiteatro di Taormina. Tra mare e pietra, luce e ombra, emerge un’eleganza profondamente siciliana, sospesa tra rigore e spontaneità. Questa visione prende forma in un guardaroba fluido e leggero, pensato per accompagnare il movimento naturale del corpo. La sartoria si ammorbidisce e si decostruisce, le silhouette diventano aperte e ariose, mentre materiali e lavorazioni esprimono una sensibilità autenticamente artigianale.
© Ufficio stampa | Vacanze Siciliane, Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027
© Ufficio stampa | Vacanze Siciliane, Dolce&Gabbana collezione uomo primavera estate 2027
L’evento si è aperto nel segno del nero Sicilia, espressione di identità, intensità e raffinata ricchezza del dettaglio, dove la sartoria assume un ruolo centrale. Da qui la collezione accompagna il viaggio di un uomo che scopre l’isola, attraverso un guardaroba che unisce lo spirito della vacanza e del tempo libero a colori, decorazioni e suggestioni profondamente radicate nel territorio. Il percorso si conclude con un total white luminoso e leggero. La palette richiama i paesaggi siciliani: tonalità di sabbia e pietra calcarea, blu ispirato al mare, turchese, verde pistacchio e sfumature che evocano le granite. Cotoni leggeri, maglieria e camosci intrecciati conferiscono ai look matericità e disinvoltura. Polo, giacche e persino le classiche camicie vengono reinterpretate attraverso il linguaggio della maglieria. Costumi in seta, lavorazioni crochet, maglie a righe chevron e giacche sartoriali in lino si ispirano ai viaggiatori che scoprirono la Sicilia tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Stampe cartolina e motivi di limoni arricchiscono la collezione con un vivido repertorio di immagini e ricordi.