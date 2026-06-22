Dolce&Gabbana, eterno ritorno: un’eleganza profondamente siciliana

L’evento si è aperto nel segno del nero Sicilia, espressione di identità, intensità e raffinata ricchezza del dettaglio, dove la sartoria assume un ruolo centrale. Da qui la collezione accompagna il viaggio di un uomo che scopre l’isola, attraverso un guardaroba che unisce lo spirito della vacanza e del tempo libero a colori, decorazioni e suggestioni profondamente radicate nel territorio. Il percorso si conclude con un total white luminoso e leggero. La palette richiama i paesaggi siciliani: tonalità di sabbia e pietra calcarea, blu ispirato al mare, turchese, verde pistacchio e sfumature che evocano le granite. Cotoni leggeri, maglieria e camosci intrecciati conferiscono ai look matericità e disinvoltura. Polo, giacche e persino le classiche camicie vengono reinterpretate attraverso il linguaggio della maglieria. Costumi in seta, lavorazioni crochet, maglie a righe chevron e giacche sartoriali in lino si ispirano ai viaggiatori che scoprirono la Sicilia tra gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta. Stampe cartolina e motivi di limoni arricchiscono la collezione con un vivido repertorio di immagini e ricordi.