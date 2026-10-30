Kris Jenner, la "momager" apre il cuore: "La vita vola, voi amate"

Tornando alle origini di Ferragamo, profondamente legate al mondo del cinema, il progetto immagina Kris Jenner come regista e nel suo vero ruolo di matriarca di una dinastia celebre in tutto il mondo e composta da più generazioni, la cui vita è profondamente segnata dall’amore per la propria famiglia. Attraverso una breve serie di interviste dal taglio documentaristico, Kris racconta l’importanza dei legami affettivi nel proprio percorso personale, per poi calarsi nel ruolo immaginario di direttrice artistica in una serie di provini che introducono i personaggi della campagna, chiamati a condividere a loro volta il proprio personale punto di vista sul concetto di “The Joy of Loving”, la gioia di amare, appunto. Si celebrano famiglie ereditate e famiglie scelte: tra i protagonisti, ci sono la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage; l’attrice e regista Joan Chen insieme alla figlia Audrey Hui; la acting coach Nancy Banks insieme al figlio, l’attore Benny Buckley; la creativa multidisciplinare Sofia Testino insieme al suo inseparabile cane Syko. “Volevamo riunire persone per cui la famiglia avesse un significato autentico e personale”, spiega Davis. “Per questo era importante coinvolgere famiglie reali e catturare momenti veri e personali tra loro”. Attraverso una serie di momenti intimi, queste famiglie si abbracciano e si celebrano - come amici, come familiari, come persone innamorate - riconoscendo ciascuna il valore dell’amore nelle proprie vite. Integrata nel racconto della campagna, una selezione degli accessori Ferragamo iconici della stagione delle feste, dalle borse alle scarpe: pezzi da amare, custodire e tramandare nel tempo.