Kris Jenner, la "momager" apre il cuore: "La vita vola, voi amate"

Per il periodo delle Feste, il più magico dell'anno, Ferragamo celebra così i valori che da sempre hanno ispirato la maison: la gioia di amare e la bellezza acquistano un significato più profondo quando rendono più ricca e autentica una vita vissuta pienamente. Nata dall’amore del fondatore Salvatore Ferragamo per l’innovazione e la creatività, insieme al desiderio di costruire un futuro migliore per la sua famiglia, la storia del brand è proseguita negli anni Sessanta grazie alla moglie Wanda che ne ha portato avanti l’eredità, e alla famiglia che ancora oggi, insieme al direttore creativo Maximilian Davis, accompagna il suo percorso nel futuro: "Ferragamo è prima di tutto una famiglia - spiega lo stesso Davis - e anche quando disegno penso sempre a questo: a come una collezione possa essere indossata da generazioni diverse, ma anche a come i capi e gli accessori che amiamo possano essere custoditi nel tempo e tramandati". È proprio questo sentimento a essere al centro della campagna Holiday 2026, diretta da Clara Cullen, fotografata da Ilya Lipkin e con lo styling di Miyako Bellizzi. "Tra i nostri valori fondanti ci sono la bellezza del fatto a mano, l’umanità e la gioia - sottolinea il presidente della casa di moda fiorentina, Leonardo Ferragamo. “Questa campagna racconta quella storia”.