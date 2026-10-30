VIDEO E FOTO DI FAMIGLIA

Kris Jenner, la "momager" apre il cuore: "La vita vola, voi amate"

Settant'anni e sei figli, tra cui Kim Kardashian, Kylie e Kendall Jenner: la socialite si racconta in una campagna moda dedicata ai legami affettivi

30 Ott 2026 - 08:02
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Un primo piano di Kris Jenner, madre di Kourtney, Kim, Khloé e Rob Kardashian, Kendall e Kylie Jenner  © Afp

Un primo piano di Kris Jenner, madre di Kourtney, Kim, Khloé e Rob Kardashian, Kendall e Kylie Jenner  © Afp

La gioia di amare. Kris Jenner è il volto di una campagna moda destinata a lasciare il segno. La socialite e personaggio tv Usa, imprenditrice e madre di una dinastia di celebs, ha aperto il cuore davanti alla telecamera per svelare il suo lato più intimo: "Ho trascorso la mia vita circondata da persone: famiglia, amici, bambini, nipoti - racconta -. Li ho visti crescere, innamorarsi, perdersi e ritrovarsi di nuovo. Una cosa che ho imparato è che la vita va più veloce di quanto pensi". 

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Kris Jenner, matriarca e "momager": una vita circondata dall'amore

 Madre di sei figli - tra cui Kim Kardashian, Kylie e Kendall Jenner - e loro manager, per Kris Jenner è stato perciò coniato il termine "momager", in virtù del suo ruolo. È lei la protagonista del video della nuova campagna Holidays 2026 di Ferragamo, "The Joy of Loving" - la gioia di amare, che la presenta anche nel ruolo di regista: "Le persone che ami oggi, tienile strette - dice davanti alla macchina da presa -. Diglielo. Ridi con loro. Festeggia la vita insieme a loro. Perché sono proprio questi i momenti che porterai con te per sempre. La gioia di amare è qualcosa a cui vale la pena aggrapparsi, merita di essere custodita". 

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Una campagna moda che parla al cuore

 Per il periodo delle Feste, il più magico dell'anno, Ferragamo celebra così i valori che da sempre hanno ispirato la maison: la gioia di amare e la bellezza acquistano un significato più profondo quando rendono più ricca e autentica una vita vissuta pienamente. Nata dall’amore del fondatore Salvatore Ferragamo per l’innovazione e la creatività, insieme al desiderio di costruire un futuro migliore per la sua famiglia, la storia del brand è proseguita negli anni Sessanta grazie alla moglie Wanda che ne ha portato avanti l’eredità, e alla famiglia che ancora oggi, insieme al direttore creativo Maximilian Davis, accompagna il suo percorso nel futuro: "Ferragamo è prima di tutto una famiglia - spiega lo stesso Davis - e anche quando disegno penso sempre a questo: a come una collezione possa essere indossata da generazioni diverse, ma anche a come i capi e gli accessori che amiamo possano essere custoditi nel tempo e tramandati". È proprio questo sentimento a essere al centro della campagna Holiday 2026, diretta da Clara Cullen, fotografata da Ilya Lipkin e con lo styling di Miyako Bellizzi. "Tra i nostri valori fondanti ci sono la bellezza del fatto a mano, l’umanità e la gioia - sottolinea il presidente della casa di moda fiorentina, Leonardo Ferragamo. “Questa campagna racconta quella storia”. 

© Ufficio stampa

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Kris Jenner sul set della campagna moda Ferragamo Holiday 2026, "The Joy of Loving"- La gioia di amare (creative director: Maximilian Davis, photographer: Ilya Lipkin)

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“The Joy of Loving”, le foto in cui tutti si abbracciano

 Tornando alle origini di Ferragamo, profondamente legate al mondo del cinema, il progetto immagina Kris Jenner come regista e nel suo vero ruolo di matriarca di una dinastia celebre in tutto il mondo e composta da più generazioni, la cui vita è profondamente segnata dall’amore per la propria famiglia. Attraverso una breve serie di interviste dal taglio documentaristico, Kris racconta l’importanza dei legami affettivi nel proprio percorso personale, per poi calarsi nel ruolo immaginario di direttrice artistica in una serie di provini che introducono i personaggi della campagna, chiamati a condividere a loro volta il proprio personale punto di vista sul concetto di “The Joy of Loving”, la gioia di amare, appunto. Si celebrano famiglie ereditate e famiglie scelte: tra i protagonisti, ci sono la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage; l’attrice e regista Joan Chen insieme alla figlia Audrey Hui; la acting coach Nancy Banks insieme al figlio, l’attore Benny Buckley; la creativa multidisciplinare Sofia Testino insieme al suo inseparabile cane Syko. “Volevamo riunire persone per cui la famiglia avesse un significato autentico e personale”, spiega Davis. “Per questo era importante coinvolgere famiglie reali e catturare momenti veri e personali tra loro”. Attraverso una serie di momenti intimi, queste famiglie si abbracciano e si celebrano - come amici, come familiari, come persone innamorate - riconoscendo ciascuna il valore dell’amore nelle proprie vite. Integrata nel racconto della campagna, una selezione degli accessori Ferragamo iconici della stagione delle feste, dalle borse alle scarpe: pezzi da amare, custodire e tramandare nel tempo. 

"The Joy of Loving", nella campagna di Ferragamo si abbracciano tutti

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© Ufficio stampa | "The Joy of Loving", gli scatti della campagna moda Ferragamo Holiday 2026: la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage (creative director: Maximilian Davis, photographer: Ilya Lipkin)
© Ufficio stampa | "The Joy of Loving", gli scatti della campagna moda Ferragamo Holiday 2026: la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage (creative director: Maximilian Davis, photographer: Ilya Lipkin)
© Ufficio stampa | "The Joy of Loving", gli scatti della campagna moda Ferragamo Holiday 2026: la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage (creative director: Maximilian Davis, photographer: Ilya Lipkin)

© Ufficio stampa | "The Joy of Loving", gli scatti della campagna moda Ferragamo Holiday 2026: la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage (creative director: Maximilian Davis, photographer: Ilya Lipkin)

© Ufficio stampa | "The Joy of Loving", gli scatti della campagna moda Ferragamo Holiday 2026: la modella e attivista Paloma Elsesser insieme al fratello, il modello e musicista Sage (creative director: Maximilian Davis, photographer: Ilya Lipkin)

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