Fashion Week, forme aderenti e lampi fetish: l'omaggio di Ferragamo agli Anni '40

In questa nuova interpretazione, forme aderenti e a vita alta enfatizzano il punto vita con doppie cinture. Tasche d’ispirazione militare arricchiscono gonne a matita e capispalla, gilet utility si indossano sotto completi sartoriali e i trench si aprono in ampie svasature. Lampi di feticismo emergono nei materiali: gomma traslucida dai toni clinici, camicie in pelle e cravatte in pitone lucido. A bilanciare il rigore della silhouette anni Quaranta interviene il drappeggio dello scarf dressing di Davis, declinato in sete eteree annodate, strascichi in pelle e abiti drappeggiati ricamati di paillettes. Il Surrealismo, da sempre fonte d’ispirazione per il direttore creativo, riaffiora come tema ricorrente. Le texture tonali dei suoi ritratti onirici, tra rayografie e solarizzazioni, si traducono in trasparenze e contrasti materici. La libertà delle sue muse emerge invece nelle pelli schiarite dal sole, nei materiali naturali e nelle stampe che richiamano la topografia del paesaggio. "Mi hanno ispirato le donne dell’epoca che prendevano possesso della propria narrazione - ha sottolineato ancora Davis -: donne che erano soggetti delle immagini, ma che viaggiavano anche per il mondo per crearne di proprie".