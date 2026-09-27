LA SFILATA A MILANO

Fashion Week: Ferragamo omaggia l'eleganza femminile Anni '40

Per la primavera estate 2027, il direttore creativo Maximilian Davis prosegue la sua esplorazione del guardaroba del XX secolo

27 Set 2026 - 14:31
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