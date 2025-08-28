Logo Tgcom24
Lifestyle
STILE, ARTIGIANALITÀ E CULTURA

Moda, l'omaggio al cinema di Ferragamo con Mariacarla Boscono

Per l'autunno inverno 2025, la campagna della maison fiorentina rende omaggio alla bellezza del cinema classico italiano e alle sue atmosfere malinconiche. Girata da Craig McDean, vede protagonisti la supertop Mariacarla Boscono con Awar Odhiang, Apolline Rocco Fohrer e Tim Schuhmacher.

28 Ago 2025 - 16:37
