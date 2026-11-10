Il Natale ora inizia a novembre: così il Christmas creep ha stravolto il calendario delle feste

Il ruolo dei social - Su TikTok e Instagram già in estate sono comparsi video dedicati ad alberi, luci. Da ottobre poi è tutto un proliferare di calendari dell'Avvento e ricette festive, amplificando la presenza del Natale ben oltre il mese di dicembre. A questo si aggiungono vip e influencer che dai primi di novembre hanno iniziato a pubblicare foto dell'albero appena addobbato a casa. Insomma, ormai Il Christmas creep è un mix tra interessi commerciali, tendenze e ricerca di esperienze familiari e rassicuranti. E il Natale è diventato la quinta stagione dell'anno.