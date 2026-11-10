Il Natale ora inizia a novembre: così il Christmas creep ha stravolto il calendario delle feste

Natale in Croazia: gli itinerari dal sapore di Natale
© ufficio stampa | Avvento a Opatija by Vasja Pinzovski
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Dai panettoni sugli scaffali alle luci accese a ottobre, la stagione natalizia non aspetta più dicembre. E non è solo una questione di marketing: tra social network e rituali domestici, l'effetto nostalgia rivoluziona le nostre abitudini
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Un tempo tradizione voleva che l'albero di Natale, con tanti di addobbi annessi, si facesse l'otto dicembre. Ora, tutto è cambiato. I panettoni sono arrivati sugli scaffali dei supermercati a ottobre, le decorazioni natalizie nei negozi prima di Halloween e le campagne regalo praticamente tutto l'anno. È il cosiddetto Christmas creep, espressione utilizzata per indicare l'anticipo della stagione natalizia nel commercio e nella comunicazione. Ma non è solo una questione di marketing: tra social network e rituali domestici, l'effetto nostalgia determina un nuovo calendario e stravolge le nostre abitudini.
Il boom del fenomeno negli anni Ottanta - Il termine Christmas creep si diffonde dagli anni Ottanta e la vera svolta è arrivata negli ultimi vent'anni. L'espansione dell'e-commerce, la competizione tra retailer e la necessità di distribuire gli acquisti su un periodo più ampio hanno spinto aziende e marchi a iniziare sempre prima le campagne dedicate alle feste. Secondo la National Retail Federation, nel 2026 il 43% dei consumatori statunitensi ha iniziato gli acquisti natalizi prima di novembre, contro il 42% del 2025. Più che un Natale che continua a guadagnare settimane, sembra essersi consolidata una nuova normalità in cui ottobre rappresenta già l'inizio della stagione delle feste. Negli Stati Uniti il periodo ottobre-dicembre è considerato il "golden quarter", il trimestre più importante dell'anno per le vendite.
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Non solo questione di marketing - Negli ultimi anni si è diffusa l'idea che chi addobba casa con largo anticipo sia una persona più felice. E la nostalgia può avere effetti positivi sul benessere individuale. Tradizioni, ricordi familiari e rituali condivisi rafforzano il senso di appartenenza e aiutano a contrastare sentimenti di isolamento. Le decorazioni natalizie possono quindi funzionare come richiami a esperienze emotivamente positive. Uno studio della University of Utah, pubblicato sul Journal of Environmental Psychology, ha inoltre rilevato che le abitazioni decorate per Natale vengono percepite come più accoglienti e socialmente aperte rispetto a quelle prive di addobbi. La ricerca non misura la felicità dei proprietari, ma evidenzia il ruolo delle decorazioni come segnale sociale di convivialità.
Il ruolo dei social - Su TikTok e Instagram già in estate sono comparsi video dedicati ad alberi, luci. Da ottobre poi è tutto un proliferare di calendari dell'Avvento e ricette festive, amplificando la presenza del Natale ben oltre il mese di dicembre. A questo si aggiungono vip e influencer che dai primi di novembre hanno iniziato a pubblicare foto dell'albero appena addobbato a casa. Insomma, ormai Il Christmas creep è un mix tra interessi commerciali, tendenze e ricerca di esperienze familiari e rassicuranti. E il Natale è diventato la quinta stagione dell'anno.