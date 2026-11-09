I beauty look delle Feste anticipati dalle star al LACMA Gala 2026

LACMA Gala 2026, i best beauty look da copiare alle star
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2026, i best beauty look delle star: Anya Taylor-Joy
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2026, i best beauty look delle star: Anya Taylor-Joy
LACMA Art + Film Gala 2026, i beauty look delle star sul red carpet: Emily Ratajkowski, Vittoria Ceretti, Iris Law, Nicole Kidman © IPA
I beauty look che andranno forte per Natale e il periodo delle Feste sono praticamente già svelati. Da Los Angeles, il red carpet del LACMA Art + Film Gala 2026 ha regalato infatti una miriade di ispirazioni da cogliere e da replicare per le serate, gli eventi e i party del periodo più magico dell'anno. Vediamo allora qualche spunto da copiare alle star e le tendenze da tenere d'occhio da qui alle prossime settimane.
Si fa presto a dire piega: le amanti dei capelli sciolti potranno chiedere al parrucchiere un "midi blowout" come quello di Emily Ratajkowski, Elsa Hosk o Candice Swanepoel. Si tratta, tecnicamente, di una reinterpretazione delle iconiche pieghe voluminose anni Novanta, caratterizzata da radici sollevate, lunghezze morbide e punte delicatamente modellate. Anche il raccolto perfetto esiste: super sleek, dall'effetto capello bagnato, portato con la piega laterale, con lo chignon alto. Lo hanno sfoggiato Vittoria Ceretti, Anya Taylor-Joy e Rosie Huntington-Whiteley.
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2026, i best beauty look delle star: Anya Taylor-Joy
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2026, i best beauty look delle star: Anya Taylor-Joy
Più sbarazzino il piglio di un'altra super modella: Iris Law non ha rinunciato al suo iconico taglio corto pixie, presentato questa volta con una frangia "wispy", leggera e quasi spettinata. Sulle labbra, definite nei contorni e vestite dei toni nude e nocciola chiaro, spicca l'effetto lucido esaltato dal gloss ultra brillante. Il focus resta tutto sugli occhi, resi magnetici dal tratto grafico dell'eyeliner nero e intensi dal trucco smokey. Menzione speciale, infine, per un tocco di matita da stendere appena sulla parte interna delle palpebre: rigorosamente silver, per accendere lo sguardo di bagliori argentati, come in una notte di stelle.
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2026, i best look delle star sul red carpet
© IPA | LACMA Art + Film Gala 2026, i best look delle star sul red carpet