I beauty look delle Feste anticipati dalle star al LACMA Gala 2026

I beauty look che andranno forte per Natale e il periodo delle Feste sono praticamente già svelati. Da Los Angeles, il red carpet del LACMA Art + Film Gala 2026 ha regalato infatti una miriade di ispirazioni da cogliere e da replicare per le serate, gli eventi e i party del periodo più magico dell'anno. Vediamo allora qualche spunto da copiare alle star e le tendenze da tenere d'occhio da qui alle prossime settimane.