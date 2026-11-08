LACMA 2026, sul red carpet un'esplosione di sexy look e spacchi vertiginosi

I look sul red carpet del LACMA Art and Film Gala 2026 parlano di sensualità. L'evento benefico, sostenuto da Gucci e organizzato la sera del sabato del primo weekend di novembre, dal Los Angeles County Museum of Art, riunisce ogni anno nella città californiana alcuni dei nomi più importanti del mondo del cinema, dell'arte e della moda. Tra gli ospiti della serata, una parata di star e celebs che hanno indossato abiti strepitosi: da Kim Kardashian a Nicole Kidman, da Kylie Jenner a Emily Ratajkowski, da Paris Hilton ad Anya Taylor-Joy, alle supermodelle Vittoria Ceretti e Iris Law.