Met Gala 2027: dopo il flop di Galliano, ecco il tema della prossima edizione

"ExtraOrdinary: Fashion and the Poetics of the Everyday" (ovvero, ExtraOrdinario: la moda e la poetica del quotidiano) sarà un'ode alla bellezza spesso trascurata degli indumenti più comuni, esplorando come gli stilisti abbiano trasformato capi ordinari in creazioni da passerella e materiali poveri - persino usa e getta - in opere d'arte da indossare. Andrew Bolton - curatore con Stephanie Kramer ed Emily Mushaben - ha dichiarato che "ExtraOrdinary" non è stato un piano B e che Anna Wintour, presidente del Met Gala, non ha avuto voce in capitolo nella scelta del tema: "Vogliamo invitare i visitatori a guardare il quotidiano con occhi nuovi", ha spiegato.