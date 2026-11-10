Zagabria: sul podio tra le destinazioni natalizie europee

“Dietro il successo dell’Avvento a Zagabria vi è una solida collaborazione tra l’Ente turistico della città di Zagabria, il Comune, le istituzioni cittadine e culturali, oltre ai numerosi organizzatori e partner coinvolti. È proprio grazie a questo lavoro di squadra che l’evento ha potuto crescere costantemente e conquistare una crescente notorietà a livello internazionale. Mi fa particolarmente piacere che l’esempio di Zagabria abbia rappresentato uno stimolo anche per lo sviluppo delle iniziative natalizie in altre città croate. È la dimostrazione di come un progetto turistico di successo possa generare effetti positivi anche al di fuori della propria destinazione, contribuendo a rafforzare la competitività dell’intero comparto turistico croato”, ha concluso Bienenfeld.