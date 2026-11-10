Zagabria: sul podio tra le destinazioni natalizie europee

Zagabria, capitale croata, ha ricevuto a Montecarlo il riconoscimento, assegnato dalla piattaforma turistica European Best Destinations (EBD), come Best Christmas City Break in Europe, ovvero come migliore destinazione natalizia europea, classificandosi al primo posto tra 16 destinazioni europee, precedendo Ginevra ed Edimburgo. In nomination anche Vienna, Budapest, Praga e Strasburgo.
Il premio è stato consegnato nel corso del Global Gift Gala Monaco, serata internazionale di beneficenza.
“Questo riconoscimento segna un nuovo importante posizionamento internazionale di Zagabria. Dopo aver conquistato per tre anni consecutivi il titolo di miglior mercatino di Natale d’Europa, oggi viene riconosciuto il fascino complessivo della nostra città come destinazione per i viaggi durante le festività. Negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato l’Avvento di Zagabria con un progetto ben strutturato e una visione precisa: renderlo un forte motivo di attrazione turistica, incentivare i soggiorni di più giorni e integrare l’offerta culturale, enogastronomica e le altre proposte turistiche della città. Un approccio che ci ha permesso di consolidare ulteriormente il ruolo di Zagabria tra le principali destinazioni europee per le festività natalizie”, ha dichiarato Martina Bienenfeld, direttrice dell’Ente turistico della città di Zagabria.
Tra le motivazioni del riconoscimento, European Best Destinations mette in risalto la magica atmosfera delle festività a Zagabria, la ricchezza del programma culturale e musicale e la varietà dell’offerta gastronomica della capitale. Tra i luoghi simbolo dell’Avvento a Zagabria vengono citati in particolare il parco Zrinjevac, la Città Alta (Gornji grad) e Piazza Re Tomislav (Città Bassa).
“Dietro il successo dell’Avvento a Zagabria vi è una solida collaborazione tra l’Ente turistico della città di Zagabria, il Comune, le istituzioni cittadine e culturali, oltre ai numerosi organizzatori e partner coinvolti. È proprio grazie a questo lavoro di squadra che l’evento ha potuto crescere costantemente e conquistare una crescente notorietà a livello internazionale. Mi fa particolarmente piacere che l’esempio di Zagabria abbia rappresentato uno stimolo anche per lo sviluppo delle iniziative natalizie in altre città croate. È la dimostrazione di come un progetto turistico di successo possa generare effetti positivi anche al di fuori della propria destinazione, contribuendo a rafforzare la competitività dell’intero comparto turistico croato”, ha concluso Bienenfeld.
Quest’anno l’Avvento a Zagabria si svolgerà dal 28 novembre 2026 al 7 gennaio 2027, con un ricco programma che intreccia tradizione, cultura, musica ed enogastronomia, animando numerosi punti della città.
Per ulteriori informazioni sul riconoscimento: www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/best-christmas-city-breaks-in-europe