Cyberattacchi, l'ambasciata russa ironizza su difese Italia: "Possiamo aiutarvi"

In un post apparso sul suo profilo Telegram l'ambasciata russa a Roma ironizza sulle capacità dell'Italia nell'ambito della cybersicurezza. Il post si apre con una foto dove si vedono due persone al computer con al loro fianco le bandiere russa e italiana. Il russo apre un ombrello per proteggere l'italiano dagli attacchi cyber. "Molti dei problemi odierni sono il risultato di un'insufficiente cooperazione internazionale, delle restrizioni artificiali e dei boicottaggi imposti dai paesi occidentali e dai loro gruppi. Un chiaro esempio è rappresentato dalle recenti carenze riscontrate nelle agenzie italiane di cybersicurezza", scrive l'ambasciata russa. "A questo proposito, desideriamo ricordare a tutte le parti interessate che il Centro nazionale di coordinamento per gli incidenti informatici del Servizio federale di sicurezza russo rimane aperto a un confronto costruttivo con chiunque ne abbia bisogno", si legge ancora. Nel post si sottolinea infine come gli specialisti russi di cybersicurezza "hanno molto da offrire ai loro colleghi internazionali, grazie alla loro esperienza nel contrastare le attività ostili nel cyberspazio".