Cyberattacchi ai frigoriferi, per il ministro degli Esteri francese la responsabilità è dei pasdaran iraniani
Lo ha detto a margine del ministeriale Esteri del G7 a Parigi, dopo che la procura della Capitale aveva aperto un'inchiesta
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Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha confermato che "la responsabilità" dei recenti attacchi hacker ai frigoriferi in Francia "ricade sul Corpo dei guardiani della rivoluzione della Repubblica islamica dell'Iran". "È un attacco di portata e aggressività inedita", ha detto Barrot a margine del ministeriale Esteri del G7 a Parigi. "Abbiamo ovviamente convocato l'ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave", ha aggiunto il ministro, annunciando che verranno adottate "sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco".
Nel pomeriggio del 9 novembre, la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, cioè l'unità cyber dei pasdaran, sospettando che fosse dietro gli attacchi informatici che il mese scorso hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori dei supermercati in tutta la Francia e in altri Paesi europei.