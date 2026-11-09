Cyberattacchi ai frigoriferi, per il ministro degli Esteri francese la responsabilità è dei pasdaran iraniani

Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha confermato che "la responsabilità" dei recenti attacchi hacker ai frigoriferi in Francia "ricade sul Corpo dei guardiani della rivoluzione della Repubblica islamica dell'Iran". "È un attacco di portata e aggressività inedita", ha detto Barrot a margine del ministeriale Esteri del G7 a Parigi. "Abbiamo ovviamente convocato l'ambasciatore iraniano in Francia per protestare con la massima fermezza contro questo atto estremamente grave", ha aggiunto il ministro, annunciando che verranno adottate "sanzioni a livello europeo contro tutti i responsabili di questo attacco".