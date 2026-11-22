Il bersaglio sono i software "in affitto": quelli che non si comprano una volta per tutte, ma si pagano a canone, spesso in base al numero di utenti. Il movimento ha iniziato con due progetti. Il primo, ZeroAuthy, punta a sostituire Auth0, il sistema che gestisce gli accessi e le password di app e siti. Il secondo, SalesCompel, è pensato come alternativa a Salesforce, la piattaforma che le aziende usano per seguire clienti e vendite. Il codice è pubblico e chiunque può scaricarlo, usarlo e modificarlo.