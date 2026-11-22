OccupySaaS, licenziati dal settore tech a causa dell'Ia rifanno i programmi dei colossi con quest'ultima e li regalano
Un gruppo di sviluppatori vuole sostituire con alternative gratuite i software che le aziende pagano con abbonamenti, ma la strada è ancora lunga
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Hanno perso il lavoro nel settore tecnologico a causa dell'intelligenza artificiale e ora la usano per rispondere. Si chiama OccupySaaS ed è un movimento di sviluppatori che, da ottobre, ricostruisce e distribuisce gratis alcuni dei programmi che le aziende pagano ogni mese con un abbonamento.
Il bersaglio sono i software "in affitto": quelli che non si comprano una volta per tutte, ma si pagano a canone, spesso in base al numero di utenti. Il movimento ha iniziato con due progetti. Il primo, ZeroAuthy, punta a sostituire Auth0, il sistema che gestisce gli accessi e le password di app e siti. Il secondo, SalesCompel, è pensato come alternativa a Salesforce, la piattaforma che le aziende usano per seguire clienti e vendite. Il codice è pubblico e chiunque può scaricarlo, usarlo e modificarlo.
Per evitare problemi legali, gli sviluppatori dicono di aver lavorato senza usare materiale riservato dei loro ex datori di lavoro, ma solo documentazione pubblica e standard aperti. È il cosiddetto metodo della "camera bianca": chi studia il programma originale e chi scrive quello nuovo devono restare separati, in modo da poter dimostrare che nulla è stato copiato.
I programmi, tuttavia, sono ancora lontani dall'essere un'alternativa pronta per le grandi aziende. ZeroAuthy ha superato alcuni test di conformità di un ente internazionale di settore, ma questo non equivale a un certificato di sicurezza, e gli stessi sviluppatori sconsigliano per ora di usarlo in produzione. SalesCompel, addirittura, è a uno stadio ancora più arretrato.