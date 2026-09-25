L’Intelligenza artificiale è pericolosa, ecco perché le truffe possono capitare a chiunque

FONDAMENTALE DENUNCIARE SUBITO

Usando l’AI, i truffatori parlano al telefono con le vittime con la voce di un parente o di un superiore ed è praticamente impossibile, a orecchio, distinguere il clone dall’originale. “Altre volte i truffatori, dopo aver carpito la fiducia delle vittime, riescono a convincerli che, per esempio, i soldi sul conto corrente sono a rischio e li guidano in finte procedure di sicurezza. In realtà, ovviamente, quei bonifici finiscono su conti correnti esteri controllati dai criminali, e recuperare i soldi non è affatto semplice”, spiega Iorio De Marco. Per questo motivo, sottolinea l’avvocato, la velocità della denuncia è fondamentale: prima si denuncia e più possibilità si hanno di recuperare le somme, ma non è semplice rendersi conto di movimenti anomali sui conti, perché i truffatori stanno bene attenti a non far scattare l’alert della banca.