Francia, attacco hacker a La Poste: violati i dati di 22 milioni di persone

Maileva è una piattaforma specializzata nell'invio di corrispondenza professionale per Pmi e imprese di medie dimensioni (buste paga, raccomandate, fatture, convocazioni per assemblee generali, ecc.). È una controllata di Docaposte, a sua volta filiale del gruppo La Poste. L'azienda conta oltre 70mila utenti, con 180 milioni di documenti inviati nel 2024. In seguito all'attacco, Maileva "ha notificato l'accaduto alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (Cnil) e ha presentato una denuncia. È in corso un'indagine giudiziaria", ha dichiarato La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che lo ha definito "una delle più grandi violazioni di dati in Francia".