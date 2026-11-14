Francia, attacco hacker a La Poste: violati i dati di 22 milioni di persone
Una filiale del gruppo è stata vittima di un'invasione informatica, che risale a metà settembre scorso. È in corso un'indagine giudiziaria
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Ennesimo, attacco hacker in Francia. Dopo i frigoriferi e la banca del sangue, stavolta è toccato a La Poste. Maileva, una filiale dell'operatore postale nazionale, ha subito un attacco lo scorso settembre che ha portato al furto dei dati di contatto di 22 milioni di persone. A riferirlo è lo stesso gruppo.
"Una delle più grandi violazioni"
Maileva è una piattaforma specializzata nell'invio di corrispondenza professionale per Pmi e imprese di medie dimensioni (buste paga, raccomandate, fatture, convocazioni per assemblee generali, ecc.). È una controllata di Docaposte, a sua volta filiale del gruppo La Poste. L'azienda conta oltre 70mila utenti, con 180 milioni di documenti inviati nel 2024. In seguito all'attacco, Maileva "ha notificato l'accaduto alla Commissione nazionale per l'informatica e le libertà civili (Cnil) e ha presentato una denuncia. È in corso un'indagine giudiziaria", ha dichiarato La Poste, confermando le informazioni pubblicate dal sito web cyberattaque.org, che lo ha definito "una delle più grandi violazioni di dati in Francia".
Vari enti pubblici attaccati
Quello che ha portato all'esposizione dei dati di 22 milioni di persone è solo l'ultimo attacco hacker subito da La Poste. L'anno scorso infatti il gruppo aveva subito un'incursione, rivendicata da un cyber criminale filorusso, pochi giorni prima di Natale. In generale, si sono moltiplicati i colpi informatici ai danni di aziende ed enti pubblici. La scorsa settimana, Crédit Mutuel Arkéa ha reso noto di essere stata bersaglio di un attacco hacker che ha comportato un impatto economico stimato intorno ai 100 milioni di euro. All'inizio del 2024, anche France Travail è stata oggetto di una violazione su larga scala, che ha comportato il rischio di diffusione di dati personali relativi a 43 milioni di persone.