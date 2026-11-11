Attacchi hacker, Antonio Tajani: "Puntano a creare problemi alle democrazie occidentali"

Tajani sui recenti attacchi hacker
Ospite a "Mattino Cinque", il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il G7 di Parigi ha commentato i recenti attacchi hacker su supermercati e altri obiettivi sensibili, un esempio - afferma - di "guerra ibrida". "Non è una guerra condotta con le armi con strumenti tecnologici per creare problemi alle democrazie occidentali", afferma il vicepremier che sulle indagini in corso da parte della Procura di Roma e di altre procure europee aggiunge: "Portano verso Est, bisognerà individuare i responsabili". A differenza della Francia, tuttavia, Tajani esclude un coinvolgimento dell'Iran sugli attacchi in Italia. "Non abbiamo prove di questo ma che siano filorussi questo è accertato. No name è un'organizzazione che guarda con simpatia Cremlino", afferma.
Guerra ibrida
Tajani annuncia che il tema della guerra ibrida sarà all'ordine del giorno della riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea in programma lunedì 16 novembre a Bruxelles. "Rispondiamo agli attacchi, proteggiamo i nostri dati. Sappiamo che c'è un tentativo di condizionare le elezioni nel nostro Paese ma gli italiani non hanno l'anello al naso e non si fanno condizionare da chi vuole creare caos nei Paesi occidentali", dice il vicepremier.
Manovra, contributo dalle banche
Poi, sulla Manovra 2027 Tajani afferma che non bisogna avere un atteggiamento "punitivo" nei confronti delle banche. "Siamo riusciti con grande determinazione a tenere fuori
da una richiesta di contributo le banche di prossimità, ovvero le banche di credito cooperativo. Sappiamo che ci sono dei sacrifici che devono fare ma hanno anche ottenuto risultati economici molto positivi", spiega il vicepremier che si dice "contrario a qualsiasi tassa sull'extra-profitto". "Il governo ha chiesto un contributo non solo alle banche ma anche alle assicurazioni e alle società energetiche, non c'è nessun atteggiamento punitivo", dice.