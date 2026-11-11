Attacchi hacker, Antonio Tajani: "Puntano a creare problemi alle democrazie occidentali"

Ospite a "Mattino Cinque", il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il G7 di Parigi ha commentato i recenti attacchi hacker su supermercati e altri obiettivi sensibili, un esempio - afferma - di "guerra ibrida". "Non è una guerra condotta con le armi con strumenti tecnologici per creare problemi alle democrazie occidentali", afferma il vicepremier che sulle indagini in corso da parte della Procura di Roma e di altre procure europee aggiunge: "Portano verso Est, bisognerà individuare i responsabili". A differenza della Francia, tuttavia, Tajani esclude un coinvolgimento dell'Iran sugli attacchi in Italia. "Non abbiamo prove di questo ma che siano filorussi questo è accertato. No name è un'organizzazione che guarda con simpatia Cremlino", afferma.