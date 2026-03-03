Bolzano, spruzza spray urticante a scuola per saltare una verifica: trenta studenti intossicati

L'allarme è scattato poco dopo le 11 di mattina di lunedì, dopo che i primi studenti avevano iniziato a lamentare bruciori a gola e occhi. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno liberato le aule e hanno affidato una trentina di studenti alle cure del 118, nel frattempo accorso sul posto. La miscela al peperoncino, spruzzata in aria in due classi al secondo piano, si era rapidamente diffusa negli ambienti scolastici intossicando molti dei presenti. Fortunatamente, per nessuno dei ragazzi e delle ragazze è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso.