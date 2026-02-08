Pescara, stacca l'orecchio al coetaneo a morsi: aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare
Il 17enne, 40 giorni di prognosi, verrà operato. Il padre: "È stato fortunato, ci fosse stato un coltello di mezzo..."
© Ansa
Gli ha staccato un pezzo di orecchio con un morso perché aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare. Accade a Pescara. Vittima e aggressore hanno entrambi 17 anni e frequentano la stessa scuola. Adesso il giovane dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ricostruire il suo orecchio. Il padre: "È stato fortunato, ci fosse stato un coltello di mezzo..."
La vendetta per gelosia
Secondo quanto ricostruito da Il Centro alla base dell'imboscata ci sarebbe la gelosia. L'aggressore si era fidanzato con una ragazza, amica della vittima. Questa la sua "colpa". E infatti è bastata una chiamata per far scattare l'ira dell'altro. "È una mia amica, che problema c'è?", "vengo là e ti uccido", la risposta.
La trappola
Venerdì sera ci sono delle chiamate tra i due e poi il fidanzato geloso invita l'altro a vedersi per un incontro chiarificatore. Ma era una trappola. Si incontrano e partono le botte. Il 17enne, "colpevole" di aver fatto quella chiamata, viene pestato: prima con i pugni in faccia gli ha spaccato il setto nasale e poi, una volta a terra, gli ha azzannato l'orecchio. Staccandone un pezzo.
Il ricovero e l'operazione
Il ragazzo ha poi trascorso la notte al pronto soccorso tra i vari reparti chirurgia, ortopedi e oculistica. Per il momento è stato dimesso con quaranta giorni di prognosi ma presto dovrà tornare in ospedale per operarsi. Forse saranno necessari più interventi per ricostruirgli l'orecchio.
Lo sfogo del padre
A Il Centro il padre si è sfogato per quello che successo al figlio: "Con quello che si sente devo dire che è stato fortunato perché se c'era un coltello di mezzo, come spesso capita purtroppo a quest'ora stavamo parlando di una tragedia":