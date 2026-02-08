Pescara, stacca l'orecchio al coetaneo a morsi: aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare

Gli ha staccato un pezzo di orecchio con un morso perché aveva chiamato la sua fidanzata al cellulare. Accade a Pescara. Vittima e aggressore hanno entrambi 17 anni e frequentano la stessa scuola. Adesso il giovane dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per ricostruire il suo orecchio. Il padre: "È stato fortunato, ci fosse stato un coltello di mezzo..."