Savona, bambino di nove anni cade da un terrazzino interno alla scuola
È in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita
© ansa
Un bambino di nove anni è caduto da un terrazzino all'interno di una scuola di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Il ragazzino è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona ed è possibile un suo trasferimento al Pediatrico Gaslini di Genova. È in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Secondo le prime informazioni, il ragazzino era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato su una scalinata sottostante, a circa quattro metri d'altezza, quando questa ha ceduto. Immediato l'allarme: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica, inviate dal 118, anche i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, di cui si stanno occupando i carabinieri.