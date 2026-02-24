Una tragedia ha ovviamente sconvolto l'intera comunità. Secondo la ricostruzione fornita dalla mamma, già dal mattino la donna avrebbe accusato un forte mal di testa. Dopo pranzo sarebbe salita al piano superiore della villetta per riposare vicino al figlio che stava dormendo. Quando il piccolo si è svegliato - sempre secondo quanto riportato dalla mamma - lo avrebbe preso in braccio per scendere in cucina e preparargli il latte. Proprio sulle scale di casa sarebbe stata colta da un improvviso malore, accasciandosi a terra: a quel punto il piccolo le sarebbe sfuggito dalle braccia precipitando giù dalle scale.