Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un boccone

Un bambino di cinque anni è morto soffocato da un boccone a Sestu, nel Cagliaritano. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 22 febbraio alle 20.30 circa. I genitori, allarmati, hanno chiamato i soccorsi e, nel frattempo, tentato di aiutare il figlio. Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo per oltre 40 minuti, dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ogni tentativo di salvarlo, però, si è rivelato inutile e il bambino è deceduto. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia.