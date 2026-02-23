A Sestu

Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un boccone

I medici del 118 hanno tentato di rianimare invano il piccolo per oltre 40 minuti 

23 Feb 2026 - 10:36
© Istockphoto

© Istockphoto

Un bambino di cinque anni è morto soffocato da un boccone a Sestu, nel Cagliaritano. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica 22 febbraio alle 20.30 circa. I genitori, allarmati, hanno chiamato i soccorsi e, nel frattempo, tentato di aiutare il figlio. Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo per oltre 40 minuti, dopo avergli liberato le vie respiratorie. Ogni tentativo di salvarlo, però, si è rivelato inutile e il bambino è deceduto. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia. 

Leggi anche

Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata: forse da un wurstel

Palermo, bimbo di 3 anni muore in casa soffocato mentre gioca

Ti potrebbe interessare

videovideo
cagliari
bimbo
soffocato

Sullo stesso tema