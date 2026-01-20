Vibo Valentia, bimba di due anni muore soffocata: forse da un wurstel

Tragedia a Vibo Valentia, dove una bimba di due anni è morta soffocata, forse da un wurstel. L'episodio è successo nella tarda mattinata di martedì. La piccola ha ingerito l'alimento, che sarebbe andato a ostruire le vie respiratorie. Non riuscendo a superare la crisi, i genitori l'hanno immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia, dove la bimba è arrivata in arresto cardiaco. I medici hanno provato in tutti i modi a rianimarla per circa un'ora ma purtroppo senza successo. Sull'accaduto è attesa nelle prossime ore l'apertura di una indagine.