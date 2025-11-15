Logo Tgcom24
a Casamassima

Bari, donna muore soffocata in auto mentre mangia una mozzarella

Era insieme al figlio. I tentativi di disostruire le vie respiratorie sono stati inutili: è morta in pochi minuti

15 Nov 2025 - 15:19
© istockphoto

© istockphoto

A Casamassima (Bari), una donna di circa 70 anni è morta soffocata mentre stava mangiando una mozzarella. È successo sabato mattina. Il fatto è accaduto mentre l'anziana si trovava in auto col figlio.

Quando si è reso conto che alla madre mancava il fiato, l'uomo ha accostato l'auto e l'ha tirata fuori dall'abitacolo. I tentativi di disostruire le vie respiratorie, fatti dal figlio della donna assieme ad alcuni passanti, sono stati inutili: l'anziana è morta in pochi minuti.

