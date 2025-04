Muore soffocato dal prosciutto durante il pranzo di Pasqua

Tragedia a Sora, in provincia di Frosinone dove un uomo di 50 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una fetta di prosciutto durante il pranzo di Pasqua. Il dramma si è consumato oggi intorno all'ora di pranzo, sotto gli occhi dei familiari con cui stava condividendo la giornata di festa. La vittima, un uomo con disabilità nato nel 1975, era a casa con i genitori. È stato proprio uno di loro a dare l'allarme al 118, ma i soccorsi, giunti rapidamente sul posto insieme a una pattuglia della Polizia, non hanno potuto fare nulla. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l'uomo è deceduto per soffocamento