Viterbo, 22enne muore in un ristorante: forse soffocato da un boccone

Un ragazzo di 22 anni è morto all'interno del ristorante dove stava svolgendo un tirocinio come pizzaiolo . L'ipotesi più accreditata è che sia morto soffocato mangiando un boccone di mozzarella , ma non è escluso che possa essersi trattato di un malore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno inutilmente tentato di rianimarlo. Per Giovanni Buzzerio, questo il nome del giovane, non c'è stato nulla da fare.

Tgcom24

Il 22enne, conosciuto da tutti come Gianni, era disabile e seguito presso la casa di cura "Villa Buon Respiro". La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità. Il suo allenatore di calcio ha scritto sui social: "Non riesco e non voglio credere a ciò, fino a mezz’ora fa stavamo sorridendo ed esultando insieme per i tuoi goal. Poi sei andato via prima perché dovevi iniziare il tuo turno in pizzeria e la tragica e amara notizia, bomber mio ora fai tanti goal da lassù, porterò sempre con me quel tuo grande sorriso, che faceva di te una persona solare e dolcissima. Riposa in pace, il tuo mister. Voglio ricordarti per sempre così con quel tuo sorriso gigante e con il tuo grande entusiasmo. Ciao campione".