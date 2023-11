Elisa Claps, protesta contro la celebrazione della Messa nella chiesa in cui fu trovata | In centinaia a Potenza davanti alla Trinità: "Vergogna"

Fotogallery - La Lega in piazza a Milano: "Senza paura", i militanti in Cairoli

Elisa Claps, la protesta contro monsignor Ligorio: "Vergogna" I manifestanti hanno bloccato via Pretoria, la strada principale del centro storico di Potenza, ben prima che monsignor Ligorio arrivasse. Quando il presule, insieme a due sacerdoti, ha attraversato la folla ed è entrato in chiesa, sono scattati scroscianti applausi sarcastici e la contestazione ha preso corpo: "Vergogna, vergogna!", è stata la parola più ripetuta. Su un cartello qualcuno ha definito la Trinità come la "chiesa dell'omertà".

La celebrazione nella chiesa in cui fu trovata Elisa Claps Mentre all'esterno diverse persone, fra le quali il fratello di Elisa, Gildo Claps, si sono succedute al microfono, alternandosi a canzoni e musiche molto note, nella chiesa monsignor Ligorio ha celebrato la Messa davanti a circa cento fedeli, chiaramente lì a testimoniargli la loro solidarietà. Un solo riferimento diretto alla vicenda: "Ho ricevuto un mandato preciso da Papa Francesco quando mi ha ricevuto di persona: riaprire la chiesa e farla ritornare ad essere un luogo di preghiera", ha detto l'arcivescovo all'inizio della celebrazione. All'omelia ha sottolineato di essere "quieto e sereno come un bimbo svezzato nelle braccia della madre" (citando il salmo del giorno) e ha chiesto "libertà per chi segue Cristo come per chi non vuole seguirlo". Poi la preghiera "per tutti i defunti" e un'altra parola, al congedo, per ringraziare i presenti e sottolineare il valore della "pace".

