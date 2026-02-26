È entrato in una scuola primaria di Voghera, in provincia di Pavia, durante l'ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto un'aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino, accusandolo di aver preso di mira con atteggiamenti da bullo la nipote. Protagonista dell'episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano "La Provincia Pavese".