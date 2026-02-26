IN UNA SCUOLA PRIMARIA

Voghera, nonno irrompe in classe: accusa un alunno di bullismo e lo schiaffeggia

L'uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella  

26 Feb 2026 - 09:03
© istockphoto

© istockphoto

È entrato in una scuola primaria di Voghera, in provincia di Pavia, durante l'ingresso mattutino di insegnanti e alunni, ha raggiunto un'aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino, accusandolo di aver preso di mira con atteggiamenti da bullo la nipote. Protagonista dell'episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano "La Provincia Pavese". 

L'uomo sarebbe riuscito a superare i controlli entrando nell'edificio dopo il suono della prima campanella. Dopo aver schiaffeggiato l'alunno, si è allontanato rapidamente prima che l'insegnante, sorpresa dall'accaduto, potesse intervenire.

