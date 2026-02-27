Torino, 11enne sta per soffocare con una merendina: l'insegnante lo salva
La professoressa è riuscita a risolvere la situazione con la manovra di Heimlich, appresa durante un corso di formazione
Stava soffocando per una merendina un ragazzino di 11 anni quando un'insegnante è intervenuta salvando il piccolo studente. È accaduto durante l'intervallo, intorno alle 10 di mattina, in una scuola media di Piscina, nel Torinese. Il piccolo, all'arrivo del 118, era cosciente e respirava già normalmente.
L'intervento
Un dolcetto, forse un biscotto, si era bloccato nella trachea del giovanissimo studente. A scongiurare il peggio ci ha pensato una docente, che ha afferrato l'11enne e ha praticato la manovra di Heimlich, nota anche come manovra disostruttiva, riuscendo a liberare i suoi canali respiratori. Il ragazzino è stato comunque trasportato in pronto soccorso in via precauzionale.
L'importanza della formazione
È stato un intervento con tempismo perfetto, in una situazione da codice rosso, quello della professoressa. "La formazione dell'insegnante è stata determinante per la risoluzione positiva di questo evento", ha sottolineato Azienda Zero, che è impegnata nella formazione per fornire gli strumenti necessari ad affrontare le emergenze sanitarie.