Torino, 11enne sta per soffocare con una merendina: l'insegnante lo salva

Un dolcetto, forse un biscotto, si era bloccato nella trachea del giovanissimo studente. A scongiurare il peggio ci ha pensato una docente, che ha afferrato l'11enne e ha praticato la manovra di Heimlich, nota anche come manovra disostruttiva, riuscendo a liberare i suoi canali respiratori. Il ragazzino è stato comunque trasportato in pronto soccorso in via precauzionale.