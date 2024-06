Influencer Siu, possibile svolta: sequestrato oggetto compatibile con la ferita

Il ricovero in ospedale - Siu è ancora ricoverata in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L'influencer 30enne era finita in ospedale a metà maggio con una ferita al petto. Nei giorni scorsi, inizialmente ricoverata in rianimazione all'ospedale Maggiore di Novara, è stata trasferita all'Ospedale degli Infermi di Biella Ponderano. Si sta lentamente riprendendo ma non sarebbe ancora in grado di sostenere un colloquio con gli inquirenti, titolari dell'indagine. La sua versione dei fatti sarà fondamentale per la ricostruzione di quanto accaduto nella villetta di Chiavazza.