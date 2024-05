Giallo Siu, la testimonianza di un vicino: "C'era stato qualche litigio"

A parlare di Soukaina El Basri, meglio conosciuta come Siu, l'influencer di 30 anni ricoverata in coma farmacologico all'ospedale di Biella e per il cui tentato omicidio è stato fermato il marito Jonathan Maldonato, è il vicino di casa. "Sembravano una normale coppia, con due bambine, mai mi sarei aspettato una cosa del genere" ha detto l'uomo alle telecamere di "Mattino Cinque News".

"Sono venuto a sapere, tramite qualche amico, che circa sei o sette mesi fa c'era stato qualche litigio tra loro. E che erano addirittura intervenuti i carabinieri. A dirmelo è stata una persona che abita qui vicino. Mi dispiace che all'interno di una famiglia con due bambini succedano queste cose, tramite le indagini scopriremo bene cosa è successo" ha concluso l'uomo.