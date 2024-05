Influencer ferita a Biella, un'amica di Siu: "Voleva lasciare il marito era ossessivo"

Si tratterebbe di una confidenza fatta dalla donna all'amica che, intervistata a " Pomeriggio Cinque ", racconta: " Sapevo che le cose tra di loro non andavano bene già da tempo e che lei appunto avrebbe voluto lasciarlo , ma faceva fatica per via dei figli".

A chiamare il 118 è stato proprio il marito Jonathan Maldonato adesso in stato di fermo e indagato per tentato omicidio. L'uomo ha dato diverse versioni dell'accaduto che non hanno convinto gli inquirenti visto che la donna è arrivata in ospedale in condizioni critiche e con un foro nel petto. E a confermare che tra moglie e marito ci fosse tensione è l'amica dell'influencer che parla di una forte ossessione da parte di Jonathan nei confronti di Siu. "Era molto ossessivo nei suoi confronti, voleva sempre controllarla e non la lasciava mai libera", racconta la donna che spiega che Maldonato sapeva che la moglie avrebbe voluto lasciarlo perché non lo amava più. "Voleva una nuova vita, mi ha detto che era al limite e che aveva denunciato il marito ed era arrivata al punto di volerlo lasciare seriamente. Sognava una vita più tranquilla anche per i suoi figli".

Per il ferimento dell'influencer è stato iscritto il marito nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Al momento dei fatti risulta che fosse l'unica persona presente in casa. "Le ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo - ha spiegato la procuratrice Teresa Angela Camelio - non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto". L'uomo, intanto, si è trasferito dai suoi genitori perché la casa in cui tutto è successo è stata messa sotto sequestro. È stato dato l'incarico a un perito di verificare se il foro nel petto della donna sia compatibile con un'arma bianca.