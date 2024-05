Biella, influencer ferita: fermato il marito per tentato omicidio

Nella tarda serata di mercoledì è stato fermato, con l'accusa di tentato omicidio, Jonathan Maldonato, il marito dell'influencer Siu, al secolo Soukaina El Basri di 30 anni, ricoverata in coma farmacologico all'ospedale di Biella.

Da subito il racconto dell'uomo era apparso incoerente e contraddittorio: in un primo momento l'uomo aveva parlato di un incidente domestico, poi di un tentato suicidio della moglie. Per gli inquirenti sarebbe stato invece lui a colpire Siu al petto con un'arma appuntita, ancora non identificata.