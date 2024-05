Caso Siu, arrivato il braccialetto elettronico: il marito dell'influencer esce dal carcere

Intanto resta ancora molto da chiarire nella vicenda del ferimento dell'influencer Siu, dal 16 maggio in ospedale a Novara con una grave lesione al torace. Secondo il Corriere della Sera, dall'ordinanza del gip che ha disposto la scarcerazione dell'uomo, convalidandone però il fermo per tentato omicidio, emerge un quadro che conferma i maltrattamenti. E' questa la motivazione per cui il giudice ha disposto che Maldonato non può avvicinarsi alla donna a meno di un chilometro e deve rispettare l'obbligo di firma.